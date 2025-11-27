Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Actualidad
Actualidad

Exministra Gloria Hutt alerta: “Eliminar la multa del TAG pone en riesgo el sistema de concesiones”

La dirigenta hizo ver que la medida beneficiaría a menos del 5% de los usuarios del sistema, provocando en cambio un daño enorme a todo el modelo en su conjunto.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 27 de noviembre de 2025 a las 08:25 hrs.

Valeria Ibarra Autopistas Concesiones
<p>Exministra Gloria Hutt alerta: “Eliminar la multa del TAG pone en riesgo el sistema de concesiones”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Ripley y Tricot alertan que nuevo prefijo 600 golpea su negocio financiero tras baja en respuestas
2
Mercados

Venta de empresa de medios de pago de Sonda, Etcheberry y Del Río en recta final con tres interesados en carrera
3
Empresas

Controladora británica de Isapre Cruz Blanca presenta solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile ante el Ciadi
4
Empresas

Gigante minera Barrick designa a exministra Loreto Silva como su directora independiente principal
5
Regiones

Carnes y Cecinas JD, el grupo de Concepción que nació como carnicería y hoy abarca desde grano para ganado hasta su propio restaurante
6
Regiones

Asi son los nuevos trenes chinos de última generación que llegarán al Biobío para fortalecer el traslado de pasajeros en el Biotren
7
Empresas

Roadshow con minoritarios y posible entrada al IPSA: La reestructuración del grupo Pampa entra en su fase decisiva
8
Empresas

Elon Musk por la alianza de Starlink con Entel en Chile: "Esto salvará la vida de personas que viven en lugares remotos"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete