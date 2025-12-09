A los 91 años muere el destacado empresario Fernando Larraín Peña
Fue presidente de Watt’s por más de 25 años y controlador junto a sus cinco hijos de la corredora de bolsa LarrainVial.
Durante la noche de este domingo se confirmó el fallecimiento de Fernando Larraín Peña a los 91 años. Ingeniero civil de la Universidad de Chile, fue presidente de Watt’s por más de 25 años y controlador junto a sus cinco hijos de la corredora de bolsa LarrainVial.
Hermano del exsenador Carlos Larraín Peña y padre del presidente de LarrainVial, Fernando Larraín Cruzat, y del presidente de Watt's, Aníbal Larraín Cruzat, además de Isabel, Santiago y Francisco, era de perfil reservado. De hecho, sus pocas apariciones públicas se producían en la junta anual de accionistas en la bodega de la Viña Santa Carolina.
“Sin duda, él ha sido el gran inspirador del constante crecimiento, marcando la etapa de mayor expansión y diversificación de nuestra compañía, tanto a nivel nacional como fuera de Chile”, reseñó Watt’s en un comunicado cuando dejó el directorio hace algunos años.
“Su persistencia y apoyo a los planes de crecimiento e inversiones planteados por los ejecutivos, se tradujeron en un crecimiento rentable el cual ha caracterizado a Watt's, convirtiéndola en una de las principales empresas de alimentos del país”, agregó la empresa.
Con una destacada participación en el sector financiero, se desempeñó en cargos en el Banco de Santiago, Consorcio y la Colocadora Nacional de Valores. Se hizo cargo de LarrainVial cuando le compró la corredora a su padre Fernando Larraín Vial y a su tío Leonidas y se retiró como director en 2016.
Fue socio del grupo Cruzat-Larraín junto su cuñado Manuel Cruzat Infante, y cuando se separaron en 1992 se hizo cargo de la Viña Santa Carolina y Watt's.
