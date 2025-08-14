Click acá para ir directamente al contenido
Fallece el empresario Gerardo Arteaga, fundador de Fantasilandia, a los 81 años de edad

Arteaga Oehninger fue además un destacado empresario agrícola, dirigente empresarial y uno de los más relevantes exportadores de fruta premium del país, actividad que desarrolló en el Fundo Dos Amalias en Paine.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Jueves 14 de agosto de 2025 a las 14:54 hrs.

