Fallece el empresario Gerardo Arteaga, fundador de Fantasilandia, a los 81 años de edad

El empresario agrícola y de entretenimiento Gerardo Arteaga Oehninger falleció el miércoles a los 81 años de edad, se informó este jueves. Arteaga fue fundador en 1978 de Fantasilandia, el parque de entretenciones más emblemático de Chile, y la red de centros de entretenimiento infantil Happyland.

Además de dejar una huella imborrable en la historia del entretenimiento nacional, Arteaga Oehninger fue además un destacado empresario agrícola y uno de los más relevantes exportadores de fruta premium del país, actividad que desarrolló en el Fundo Dos Amalias, en la comuna de Paine.

En el ámbito gremial, ejerció como vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), fue un alto dirigente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y presidente de la Feria Internacional de Santiago (FISA).

En los negocios familiares lo suceden sus cuatro hijos, siendo Gerardo Arteaga Cerca, quien lidera la actividad comercial agrícola y de entretenciones.

Fantasilandia se construyó en un tiempo récord de 115 días y en la inauguración el 26 de enero de 1978 participó el alcalde de Santiago, Patricio Mekis. El parque comenzó a funcionar con ocho juegos: Pulpo, Century 2000, Mansión Siniestra, Carrusel, Ford T, Amor Express, Alfombra Mágica y los autos chocadores.