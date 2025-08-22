Powell afirma en Jackson Hole que los cambiantes riesgos económicos refuerzan argumentos a favor de una baja en las tasas de la Fed

El presidente de la Reserva Federal de todos modos advirtió de una "situación difícil" con los aranceles impulsando la inflación y el enfriamiento del mercado laboral.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que los riesgos económicos cambiantes han agudizado los argumentos a favor de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal, en un discurso en Jackson Hole en que el jefe del banco central estadounidense también advirtió que el mercado laboral se estaba enfriando y que los aranceles de Donald Trump estaban impulsando la inflación.

"Con la política monetaria en territorio restrictivo, el panorama base y el equilibrio cambiante de riesgos podrían justificar un ajuste de nuestra postura política", declaró Powell en la cumbre económica de la Reserva Federal de Kansas City el viernes por la mañana.

Estas declaraciones sitúan a Powell en el bando de los moderados del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar las tasas, e indican que podría apoyar un recorte de un cuarto de punto porcentual en la próxima reunión del banco central en septiembre.

El discurso de Powell llega en un momento crucial para la Reserva Federal. El presidente Trump y sus aliados han lanzado una feroz campaña contra Powell y otros altos funcionarios de la Fed, insistiendo en que el banco central debería recortar drásticamente las tasas.

En cambio, la Fed ha mantenido su tasa principal en un rango de 4,25%-4,5% este año, después de recortes de 1 punto porcentual en 2024, ya que algunos funcionarios temen que los aranceles de Trump a los socios comerciales de Estados Unidos provoquen un nuevo aumento de la inflación.

Aunque Powell reconoció que los efectos de la guerra comercial de la administración sobre los precios al consumidor eran ahora "claramente visibles", señaló que era improbable que su impacto perdurara y que, en cambio, se trataría de un shock puntual que el banco central podría ignorar.

"Dado que el mercado laboral no está particularmente ajustado y enfrenta crecientes riesgos a la baja, ese resultado no parece probable", declaró el presidente de la Fed.

Añadió que "los riesgos para la inflación están sesgados al alza, y los riesgos para el empleo, a la baja, lo que representa una situación compleja".