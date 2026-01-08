Trump ordena la retirada masiva de EEUU de organizaciones internacionales y tratados climáticos clave

Los últimos tres años han sido los más calurosos registrados, y los científicos advierten que el cambio climático está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos.

Entre los organismos afectados se incluyen aquellos que promueven el desarrollo, la democracia y los derechos humanos.

Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos del tratado climático más importante del mundo, así como de docenas de otras organizaciones internacionales, a medida que el presidente intensifica sus esfuerzos para revertir décadas de cooperación global para abordar el aumento de las temperaturas.

En un memorando presidencial emitido el miércoles por la noche, Trump afirmó que Estados Unidos se retiraría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de otros 65 grupos multilaterales de la ONU, principalmente vinculados al medio ambiente, las energías renovables, el desarrollo, la educación y la promoción de la democracia y los derechos humanos.

Entre ellos se incluyen el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el organismo mundial de científicos del clima, el Centro de Comercio Internacional, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El tratado de la CMNUCC de 1992 sustenta la cooperación internacional para abordar el cambio climático. Este último anuncio se produce casi un año después de que Trump, quien el año pasado calificó el cambio climático de "estafa", anunciara que retiraría a Estados Unidos del acuerdo climático de París de 2015 por segunda vez.

Durante su primer mandato, Estados Unidos se convirtió en el primer y hasta ahora único país en retirarse del acuerdo, pero Joe Biden volvió a unirse.

La Casa Blanca afirmó que la decisión de retirarse de un total de 66 organizaciones internacionales, incluidas 31 entidades de la ONU, tenía como objetivo ahorrar dinero a los contribuyentes estadounidenses e impulsar la agenda de "Estados Unidos Primero" de Trump.

"Los contribuyentes estadounidenses han gastado miles de millones en estas organizaciones con escasos resultados, mientras que a menudo critican las políticas estadounidenses, promueven agendas contrarias a nuestros valores o malgastan el dinero de los contribuyentes", declaró la Casa Blanca en una hoja informativa publicada junto con la orden ejecutiva.

Sin embargo, la medida recibió fuertes críticas de expertos y organizaciones climáticas, así como de políticos.

Wopke Hoekstra, comisario de clima de la UE, calificó la decisión de la mayor economía del mundo y el segundo mayor emisor de retirarse de la CMNUCC de "lamentable y desafortunada", y añadió que el tratado "respalda la acción climática global".

El exvicepresidente estadounidense Al Gore afirmó que la labor del IPCC, la CMNUCC y otras instituciones globales era "esencial para salvaguardar el futuro de la humanidad".