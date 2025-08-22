Dólar cae abruptamente bajo $ 970 luego que discurso de Powell validara un recorte de tasas de la Fed en septiembre

El dollar index caía 0,5% y los rendimientos del Tesoro a dos años se desplomaban 10 puntos. "Los riesgos a la baja para el mercado laboral están aumentando", dicen las declaraciones preparadas del banquero central.

El dólar se fue súbitamente para abajo este viernes, luego que el presidente de la Reserva Federal reconociera que el deterioro del empleo es razón para implementar nuevos recortes de tasas de interés, en el marco del Simposio Económico de Jackson Hole.

La divisa retrocedía $ 6,3 hasta los $ 964,5 pasadas las 10:00 de la mañana en Chile, hora en que se publicaron las declaraciones preparadas para la esperada alocución de Jerome Powell.

El libreto dice que "los riesgos a la baja para el mercado laboral están aumentando", y que la estabilidad de la tasa de desempleo le permite a la Fed "proceder cuidadosamente" en la implementación de cambios a su política monetaria.

El dollar index caía 0,5% y los rendimientos del Tesoro a dos años -sensibles a lo que se espera en términos de política monetaria- se desplomaban 10 puntos base (pb) ante las noticias. La posibilidad esperada de un recorte de tasas en septiembre volvió a niveles sobre 90%, según las cotizaciones de swaps.

Ayer el dólar cerró al alza sobre $ 970, presionado por un ajuste en las expectativas de tasas de la Fed. También se advirtió un "efecto Marcel" (por su sorpresiva renuncia al Ministerio de Hacienda) que habría perdurado hasta el final.