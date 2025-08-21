Click acá para ir directamente al contenido
Dólar abre con leve caída tras datos de empleo más débiles de lo esperado en EEUU frente al inicio de Jackson Hole

Las peticiones semanales de subsidios por desempleo superaron los pronósticos, al igual que los reclamos continuos. Esto hizo que se borraran las ligeras alzas iniciales del dollar index y las tasas soberanas estadounidenses.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 21 de agosto de 2025 a las 08:41 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio mercados locales mercados internacionales divisas Benjamín Pescio
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

