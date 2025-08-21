Dólar abre con leve caída tras datos de empleo más débiles de lo esperado en EEUU frente al inicio de Jackson Hole

Las peticiones semanales de subsidios por desempleo superaron los pronósticos, al igual que los reclamos continuos. Esto hizo que se borraran las ligeras alzas iniciales del dollar index y las tasas soberanas estadounidenses.

El dólar devolvía una parte de sus avances de ayer en la apertura de este jueves, con mercados externos estabilizándose tras cifras de empleo más débiles de lo esperado en Estados Unidos, a las puertas del evento que reúne en el país norteamericano a banqueros centrales de todo el mundo.

La divisa caía $ 1,5 hasta los $ 966 esta mañana en las pantallas de Bloomberg, después de subir $ 3,5 en la sesión anterior. Mirando hacia afuera, el dollar index operaba estable, al igual que los rendimientos del Tesoro, mientras que el cobre Comex retrocedía 0,3%.

El inicio de operaciones vino acompañado por nuevos datos de EEUU. Las peticiones semanales de subsidios por desempleo superaron los pronósticos, al igual que los reclamos continuos. Esto hizo que se borraran las ligeras alzas iniciales del dollar index y las tasas soberanas estadounidenses.

Día debut

Autoridades monterias de todo el mundo se reúnen hoy en el estado de Wyoming para participar en el Simposio Económico de Jackson Hole, pero lo que más expectación genera es el discurso de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, agendado para mañana viernes. El evento durará hasta el sábado.

"Las actas de la última reunión de la Fed sugieren que las declaraciones de Powell podrían reflejar cautela sobre la inflación, pero dejar la puerta abierta a un recorte de tasas si el mercado laboral se debilita más (dado que los riesgos han evolucionado más bien en esa línea)", plantearon a través de un informe los estrategas de Scotiabank Global, Shaun Osborne y Eric Theoret.

"Esto no satisfará las apuestas a una flexibilización agresiva por parte de la Fed, pero podría ser suficiente como para mantener las expectativas de un modesto recorte en septiembre. El dólar global podría subir un poco si Powell mantiene la cautela. Pero si el pensamiento de la Fed sobre las tasas no cambia sustancialmente, es probable que continúe el casi incesante acoso político a los funcionarios. Es difícil pasar esto por alto como algo negativo para el dólar, o al menos como una limitación a su capacidad de fortalecerse", analizaron.