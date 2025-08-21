Mario Marcel renuncia sorpresivamente como ministro de Hacienda y La Moneda designa a Nicolás Grau como su reemplazo

El actual titular de Economía reemplazará a Marcel a cargo de Teatinos 120. En tanto, el exministro Álvaro García vuelve como titular en el Minecon.

Sorpresa total en La Moneda.

El economista Mario Marcel presentó este jueves su renuncia como ministro de Hacienda al Presidente de la República, Gabriel Boric.

La información fue reportada inicialmente por CNN Chile y confirmada por Diario Financiero por fuentes cercanas a la autoridad.

El renunciado secretario de Estado pertenecía al reducido grupo de ministros que estaban en su cargo desde que inició el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el 11 de marzo del 2022.

Acorde a altas fuentes, la salida anticipada del economista se debe a razones estrictamente personales y familiares, y no se relacionan con problemas políticos ni con una eventual llegada al comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara. Tampoco a una eventual llegada a un organismo internacional.

Así, en menos de 24 horas el Presidente Boric pierde a dos ministros de su gabinete: la tarde de este miércoles, salió el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y hoy el ministro Marcel.

La hasta hoy autoridad se reunió con Boric por cerca de una hora para comunicarle oficialmente su salida. Así, La Moneda realizará una ceremonia de cambio de gabinete para dar a conocer al reemplazante de Marcel y de Valenzuela durante la tarde de este jueves. Aquello ocurriría a las 16 horas. Los ministros del gabinete están citados para las 15:15 a Palacio.

Una intensa gestión

Marcel es economista de la Universidad de Chile, con una maestría y estudios de doctorado por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.

Inició su carrera a inicios de los 80 como investigador en la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan). Con la llegada de la democracia, asumió cargos técnicos en el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres). Entre 1997 y 2000, abandonó el Gobierno y asumió como director ejecutivo por Chile ante el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), en Washington.

Luego, entre 2000 y 2006 fue director de Presupuestos en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, con Nicolás Eyzaguirre como ministro de Hacienda. Uno de los principales logros de su gestión fue la implementación de la regla fiscal, que determinó un esquema de gastos supeditados a ingresos permanentes del sector público.

Terminada la administración Lagos, encabezó la comisión presidencial que elaboró una propuesta de cambios al sistema previsional, denominada la "comisión Marcel" durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet. Aquello derivó en la reforma del 2008 que creó el Pilar Solidario.

Tras aquello, asumió diversos cargos en organismos internacionales, como en el BID, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial.

En 2015 retornó a Chile al ser propuesto por Bachelet como consejero del Banco Central. A fines de 2016 asumió como presidente del instituto emisor, cargo al que renunció sorpresivamente a fines de enero del 2022 para convertirse en ministro de Hacienda del Gobierno de Boric.

Su gestión como titular de las finanzas públicas estuvo marcada por un fuerte ajuste en el Presupuesto en el primer año de su gestión, con una caída del gasto de más de 23% en el 2022 para cumplir la meta de balance estructural, para luego cumplir nuevamente el objetivo fiscal en 2023 e incumplirla el año pasado.

Esto llevó a que el Fisco ajustara el gasto por US$ 1.500 millones en 2024 y en cerca de US$ 2.000 millones para este año, luego de un acuerdo con el Congreso para implementar un plan de contención y de mejoras en la metodología de cálculo de ingresos del Estado para así evitar otro incumplimiento de las metas fiscales este año.

Otro logro de su gestión fue la aprobación de la reforma previsional, el mayor cambio al sistema de pensiones desde su existencia.

El nuevo royalty a la minería, que aumento el aporte al Fisco de dicha industria, también fue uno de los puntos altos de su paso por Hacienda.

También, Marcel logró aprobar la Ley de Cumplimiento de las 0bligaciones Tributarias, con el que se buscaba recaudar 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) con mayores controles a la evasión y la elusión.

Eso sí, este último fue un proyecto acotado, ya que Marcel el rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria en marzo del 2023 en la Cámara de Diputados obligó a dividir la iniciativa y apuntar a una meta más reducida de recaudación. El ministro ha sincerado que este hecho fue su principal derrota en el gabinete, además del incumplimiento de la meta fiscal en 2024.

Entre los temas pendientes de su gestión, destaca la tramitación de la reforma tributaria con foco en las Pymes, que partió su discusión recién ayer en la comisión de Hacienda de la Cámara. También, el nuevo Sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), que reemplaza al Crédito con Aval del Estado -CAE- y que había avanzado justamente este miércoles al Senado.

Y también quizá el punto más relevante que queda en el tintero del reemplazante de Marcel será la Ley de Presupuestos 2026, la última que legislará este Gobierno y la primera que ejecutará la nueva administración. Dicho texto debe ingresar a discusión a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de septiembre.

Se definen reemplazos

En tanto, La Moneda ya definió que el actual ministro de Economía, Nicolás Grau, reemplace a Marcel como jefe del equipo económico.

Grau encabeza dicha cartera desde marzo del 2022. Militante del Frente Amplio, es economista de la Universidad de Chile, con un doctorado en la Universidad de Pensilvania.

Durante su paso por la cartera, destaca la aprobación de la Ley de Permisos Sectoriales, una de las principales reformas para atacar la denominada "permisología". También, el despacho de la normativa que establece una cuota en directorios de empresas y la nueva ley de fraccionamiento pesquero.

También, estuvo a cargo del plan de apoyo para los trabajadores afectados por el cierre de Huachipato, en el Biobío.

En reemplazo de Grau, asume un histórico del PPD: Álvaro García, quien ya encabezara dicho ministerio entre 1994 y 1998.

Economista de la Universidad Católica, con un doctorado en la Universidad de California en Berkeley, García también fue ministro de Energía en 1998 y de la Secretaría General de la Presidencia entre 2000 y 2002. Luego fue presidente del holding Inverlink y embajador de Chile en Suecia, así como candidato a alcalde de Cerro Navia en 2008.

En lo más reciente, fue uno de los encargados económicos de la candidatura presidencial de Carolina Tohá y también fue una opción para integrarse al equipo programático de la candidatura de Jeannette Jara.