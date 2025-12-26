El año en que el IPSA superó a los países desarrollados

Mientras el selectivo nacional acumula un retorno en dólares del 70%, los índices de Wall Street crecieron un 17% y en Europa un 30%.

El año partió con una señal clara. En enero, la bolsa chilena avanzó más de 7% y hoy, a cuatro días del cierre el principal selectivo bursátil del país, IPSA, se encamina a hacer historia.

En lo que va del año, el IPSA acumula un retorno del 56% y de concretarse, sería el mejor desempeño en más de tres décadas —desde 1993—. En dólares el índice escala un 70% lo que lo ubica entre las mejores bolsas del mundo durante el 2025.

El buen momento superó todas las expectativas, incluso las de los analistas más optimistas.

Al comenzar el 2025, Señal DF consultó a siete agentes del mercado sobre sus proyecciones para el cierre de año. Pese a ser optimistas, en promedio apuntaban a un retorno del 16%. Paralelamente, en esa misma fecha, los analistas compilados por Bloomberg proyectaban un retorno del 22,6% para el índice, sin considerar dividendos.

¿Sus argumentos? En ese entonces, apuntaban a que los motores del mercado serían la recuperación de las utilidades, la reducción de la TPM y un cambio de gobierno.

A un año de eso, los factores se cumplieron con holgura y a ellos se sumaron otros nuevos, que terminaron por impulsar al IPSA a romper todos los récords.

El subgerente de Estudios de BCI Corredor de Bolsa, Marcelo Catalán, explicó que, a nivel internacional, un mayor crecimiento económico y una menor tensión por la guerra comercial disiparon temores. “Eso permitió que la volatilidad proveniente del exterior se moderara y pudiéramos tener un mayor desempeño a nivel local”, comentó.

Pero no hay dudas de que fueron los factores locales los que más incidieron. Catalán agregó que la reforma de pensiones generó una expectativa de mayor profundidad de mercado y que, de cierta manera, la preocupación que existía respecto a qué hacer con el largo plazo —y qué iba a pasar con la liquidez del mercado chileno— contribuyó a la entrada de flujos, tanto internacionales como locales. A eso se sumó una mayor confianza empresarial.

El mayor apetito por Chile tiene evidencia. En el caso de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), estas aumentaron su exposición a la renta variable nacional desde 6,4% de su portafolio total al 9,5%, el equivalente a inyectar $2.235.130 millones.

A nivel internacional, el principal ETF utilizado por los extranjeros para invertir en el país, el fondo ECH, generó US$ 327 millones en nuevas cuotas durante 2025, la mayor cifra registrada en su historia.

¿Un IPSA más caro?

Al analizar el alza del IPSA, una de las principales aristas que observa el mercado es cuánto de esa subida se explica por expansión de múltiplos (valorización) y cuánto por un aumento en las utilidades de las empresas.

El 2025 tuvo ambos factores. En el caso de las utilidades, a comienzos de año el mercado proyectaba un incremento de las ganancias de las empresas del IPSA de entre 17% y 20%. Hoy, esa cifra se elevó al 27%, lo que refleja que fue un gran año en generación de resultados y que estos impulsaron al índice.

El segundo factor es la valorización. La métrica precio/utilidad, utilizada para evaluar si una acción está cara o barata, comenzó el año en torno a las 11 veces. Hoy, el mercado cierra aproximadamente en 13 veces.

Wall Street sigue de fiesta, pero…

El mayor mercado accionario del mundo también celebró. Los índices bursátiles de Wall Street se alistan para cerrar su tercer año consecutivo con ganancias considerables.

Durante 2025, el S&P 500 ha escalado un 17,4%, el Nasdaq un 22% y el Dow Jones un 13,9%. Al observar el acumulado de los últimos tres años, los retornos alcanzan 65%, 94% y 41%, respectivamente.

Este año, uno de los principales impulsores fue el crecimiento de las utilidades. A nivel consolidado, las empresas del S&P 500 expandieron sus ganancias en torno a un 15%, algo que para el mercado resultó “impactante”.

“La narrativa de la inteligencia artificial siguió impulsando la inversión y las valoraciones en las grandes tecnológicas. Al mismo tiempo, el mercado fue leyendo que la economía se mantuvo más firme de lo que se temía y que la Fed ya está en un ciclo de recortes. A eso se suma un soporte bien concreto de flujos, porque las recompras de acciones y la caja disponible en muchas compañías grandes han funcionado como un piso adicional de demanda”, explicó el analista de mercados de XTB Latam, Gonzalo Muñoz.

Los sectores más destacados dentro del S&P 500 fueron telecomunicaciones y tecnología. El primero escaló un 32,7% y el segundo un 24,7%. Les siguieron industrial, servicios financieros y salud, con retornos de 19,2%, 14,7% y 12,7%, respectivamente.

Sin embargo, pese al buen desempeño de Wall Street, este año estuvo lejos de ser el ganador, con los mercados emergentes superándolo (ver página 12) y también varios países de Europa.

El caso del “Viejo Continente”

Una de las lecturas que deja 2025 es que el mercado estaría frente a un cambio de paradigma respecto del rol de Estados Unidos en el mundo.

“No habíamos visto un cambio tan dramático en la postura de EE.UU. desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y esto tiene implicancias de inversión muy importantes, porque está haciendo que el mundo se vuelva multipolar”, sintetizó el Chief Investment Officer (CIO) de SURA Investments, César Cuervo, en una presentación a clientes hace cerca de un mes.

Eso se reflejó en la bolsa. El retorno en dólares del índice MSCI Europa alcanzó un 30%, casi 13 puntos porcentuales por sobre el S&P 500, una diferencia no vista en todo el siglo XXI.

Desde el mercado explican que el punto de inflexión fue que la política de Donald Trump llevó a Europa a verse obligada a tomar decisiones impensadas hace algunos años, como el rearme militar de Alemania y un mayor gasto fiscal. Y eso, explicó Cuervo, “tiene un efecto directo en el crecimiento de la economía y en el precio de las acciones”.

Muñoz, de XTB Latam, apuntó que sin duda ayudó “el giro hacia políticas más procrecimiento, con señales de mayor impulso fiscal en economías clave como Alemania, y una composición sectorial distinta a la de Estados Unidos: mayor peso en bancos, industriales, energía y defensa, sectores que se han beneficiado del ciclo y del contexto geopolítico”.

A eso, agrego que el continente venía de valoraciones más baratas, por lo que cualquier mejora en el panorama amplifica el rebote.

Entre los países con mejor desempeño en dólares destacaron el Ibex español (68,9%) y el DAX alemán (38,6%).

Para muchos, la recuperación del Viejo Continente aún tiene espacio por recorrer. “Creemos que la relación riesgo/retorno de la zona euro está mejorando. Consideramos que la consolidación de los mercados observada en los últimos meses es constructiva y prevemos que la región superará a sus homólogos”, escribió el estratega de renta variable internacional de JPMorgan, Mislav Matejka.