La minuta del Congreso | Grau ante Comisión Mixta de Presupuestos

Por su parte, el canciller, Alberto van Klaveren, y el titular del MTT, Juan Carlos Muñoz se presentarán ante la Comisión de RREE del Senado por el tema del cable submarino de fibra óptica Chile-China.

HITO

El lunes 02 de marzo, el Poder Legislativo se activa nuevamente después de un movido receso de verano, debido, entre otras cosas, a la controversia generada por el déficit fiscal más alto de lo esperado, llegando a 3,6 % del PIB y dejando al próximo Gobierno en una ajustada situación. Pero que también provocó un nuevo incumplimiento de la meta fiscal. Esta situación, a medida que se acerca la fecha de la asunción oficial del Presidente electo José Antonio Kast el próximo 11 de marzo, se tomó el debate del verano y se ha ido asentando la idea de que los ajustes anunciados por el entonces candidato presidencial en campaña tendrían que ser incluso más drásticos que lo que se había calculado. En este escenario, parlamentarios de oposición anunciaron, durante febrero, una serie de medidas fiscalizadoras en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, como una sesión especial de la Cámara, una comisión investigadora, incluso una eventual acusación constitucional y citación a responder ante la Comisión Mixta de Presupuestos. Hasta ahora, esta última es la única que efectivamente se concretará, ya que el titular de Hacienda ya fue convocado a esta instancia, por su presidenta la senadora opositora Ximena Rincón. Sin embargo, las otras opciones no han sido descartadas y podrían ser citadas esta semana o las próximas.

Otro tema, que entró a la agenda pública y política es el polémico cable submarino de fibra óptica entre Chile y China.

Finalmente, la labor legislativa comienza también con los llamados del Gobierno para que los parlamentarios aprueben los proyectos de sala cuna y reforma política, aunque se ve bastante improbable el avance de estas iniciativas más allá de donde están actualmente.

LO QUE VIENE

El martes 03 de marzo, desde las 14:00 horas, sesionará la Comisión Mixta de Presupuestos para escuchar las explicaciones del ministro Nicolás Grau sobre el déficit fiscal y el incumplimiento de la regla fiscal.

Más temprano –desde las 12:30 horas-, esa misma jornada, están citados a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el canciller Alberto van Klaveren y el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

TABLA CÁMARA

El 02 de marzo, la Sala vota en primer lugar de la tabla el informe del Senado del proyecto que crea un nuevo sistema de subsidio unificado de empleo.

PROYECTOS INGRESADOS

El proyecto que modifica la Constitución para reconocer el derecho de las personas extranjeras a retirar la totalidad de sus fondos previsionales de capitalización individual cuando cesen definitivamente su residencia en el país.

Proyecto que modifica el Código del Trabajo respecto al contrato de los trabajadores portuarios eventuales