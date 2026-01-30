La UAF, SII y Agencia de Ciberseguridad, claves en nuevo sistema de inteligencia
La propuesta que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado fue despachada a ley por la Cámara Baja la semana que concluye.
Noticias destacadas
HITO
La semana y el mes, previo al receso estival, concluyó con mucho trabajo para avanzar esencialmente en proyectos de seguridad –según un documento elaborado por la Segpres y publicado el jueves, el actual es el Gobierno con más leyes publicadas en esta área-, donde el propio Presidente electo José Antonio Kast (PR) ha manifestado que se trata de un ámbito indispensable para mejorar en materia económica y de inversión.
Desde ese punto de vista, los parlamentarios felicitaron el despacho a ley, desde la Cámara, el proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del Estado, tanto en lo que respecta a los organismos que lo integran y que actuarán como “colaboradores”- entre los que destacan la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, entre otros- como en sus atribuciones para operar.
La nueva normativa establece que las actuaciones de los integrantes del sistema deberán estar sujetas, tanto en el cumplimiento de sus objetivos como de sus funciones, a la Constitución y a las leyes; y, estos podrán solicitar información a los órganos autónomos constitucionales y entidades privadas. Además, podrán establecer relaciones institucionales de cooperación y colaboración con servicios de inteligencia de otros países o de organismos internacionales que realicen funciones de inteligencia similares para cumplir sus objetivos.
Mientras que, por otro lado, la Comisión de Trabajo de la Cámara se abocó las últimas semanas de trabajo legislativo al estudio del proyecto del Ejecutivo, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel, que tiene suma urgencia; pero que podría sortear esta instancia si es que se pusiera en votación antes del 11 de marzo, porque el oficialismo tiene mayoría.
LO QUE VIENE
El miércoles recién pasado tanto la Cámara como el Senado –este último, el martes-, dieron inicio al tradicional mes de receso legislativo hasta marzo, cuando se retoma el trabajo el 10 de ese mes, dando fin al período 2022-2026; y dar inicio al 2026-2030 el 11 de marzo con la ceremonia de investidura y juramento del Presidente electo José Antonio Kast (PR). La ceremonia se realizará ante el Congreso Pleno reunido en el Salón Plenario de la sede del Congreso en Valparaíso.
PROYECTOS INGRESADOS
Modifica la Carta Fundamental para reconocer el derecho de las personas extranjeras a retirar la totalidad de sus fondos previsionales de capitalización individual cuando cesen definitivamente su residencia en el país.
Modifica el Código del Trabajo, en relación al contrato de los trabajadores portuarios eventuales.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete