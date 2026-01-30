La UAF, SII y Agencia de Ciberseguridad, claves en nuevo sistema de inteligencia

La propuesta que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado fue despachada a ley por la Cámara Baja la semana que concluye.

HITO

La semana y el mes, previo al receso estival, concluyó con mucho trabajo para avanzar esencialmente en proyectos de seguridad –según un documento elaborado por la Segpres y publicado el jueves, el actual es el Gobierno con más leyes publicadas en esta área-, donde el propio Presidente electo José Antonio Kast (PR) ha manifestado que se trata de un ámbito indispensable para mejorar en materia económica y de inversión.

Desde ese punto de vista, los parlamentarios felicitaron el despacho a ley, desde la Cámara, el proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del Estado, tanto en lo que respecta a los organismos que lo integran y que actuarán como “colaboradores”- entre los que destacan la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, entre otros- como en sus atribuciones para operar.

La nueva normativa establece que las actuaciones de los integrantes del sistema deberán estar sujetas, tanto en el cumplimiento de sus objetivos como de sus funciones, a la Constitución y a las leyes; y, estos podrán solicitar información a los órganos autónomos constitucionales y entidades privadas. Además, podrán establecer relaciones institucionales de cooperación y colaboración con servicios de inteligencia de otros países o de organismos internacionales que realicen funciones de inteligencia similares para cumplir sus objetivos.

Mientras que, por otro lado, la Comisión de Trabajo de la Cámara se abocó las últimas semanas de trabajo legislativo al estudio del proyecto del Ejecutivo, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel, que tiene suma urgencia; pero que podría sortear esta instancia si es que se pusiera en votación antes del 11 de marzo, porque el oficialismo tiene mayoría.

LO QUE VIENE

El miércoles recién pasado tanto la Cámara como el Senado –este último, el martes-, dieron inicio al tradicional mes de receso legislativo hasta marzo, cuando se retoma el trabajo el 10 de ese mes, dando fin al período 2022-2026; y dar inicio al 2026-2030 el 11 de marzo con la ceremonia de investidura y juramento del Presidente electo José Antonio Kast (PR). La ceremonia se realizará ante el Congreso Pleno reunido en el Salón Plenario de la sede del Congreso en Valparaíso.

PROYECTOS INGRESADOS

Modifica la Carta Fundamental para reconocer el derecho de las personas extranjeras a retirar la totalidad de sus fondos previsionales de capitalización individual cuando cesen definitivamente su residencia en el país.

Modifica el Código del Trabajo, en relación al contrato de los trabajadores portuarios eventuales.