Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF La minuta
La minuta

Congreso despacha reajuste fiscal tensionado por presiones

En ambas cámaras, la oposición desplegó con éxito su estrategia para impedir el avance de la llamada "Ley de Amarre".

Por: Claudia Rivas

Publicado: Viernes 23 de enero de 2026 a las 15:00 hrs.

Claudia Rivas
<p>Congreso despacha reajuste fiscal tensionado por presiones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Andrónico Luksic Lederer dejará alto cargo ejecutivo en Antofagasta Minerals
2
Regiones

Grupo Saieh lanza nuevo proceso de venta de fallido proyecto hotelero: “Se optó por conversaciones directas con otros interesados”
3
Empresas

Mantoverde entra en fase crítica: minera dice que operaría solo por 24 horas si huelguistas no liberan suministro de agua
4
Regiones

Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"
5
Economía y Política

Contactos en Washington, diplomática y dialogante: el perfil de la próxima titular de la Subrei
6
Regiones

“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna
7
Empresas

Trabajador cayó desde 10 metros de altura en área de chancado de mina de Codelco: se encuentra fuera de riesgo vital
8
Señal DF

Los abogados y estudios que lideraron las operaciones corporativas en Chile en 2025
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete