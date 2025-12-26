IPSA sube y recupera máximos, mientras las acciones globales extienden su repunte de fin de año en una jornada de baja actividad

En los mercados mundiales primaba el optimismo sobre el crecimiento económico y las expectativas de mejoras en las ganancias corporativas.

La Bolsa de Santiago subía el viernes y recuperaba sus máximos tras el feriado de Navidad, mientras a nivel global las acciones extendieron su repunte de fin de año en una jornada de baja actividad, impulsadas por el optimismo sobre el crecimiento económico y las expectativas de mejoras en las ganancias corporativas.

El IPSA subía 0,64% en los primeros negocios, a 10.453,18 puntos. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantuvieron prácticamente sin cambios después de que el S&P 500 cerrara el miércoles en un récord. Australia, Hong Kong y los mercados europeos permanecen de vacaciones. El índice Bloomberg del dólar se mantuvo cerca de su nivel más bajo desde octubre.

Los bonos del Tesoro cayeron en las operaciones asiáticas, con el rendimiento de referencia a 10 años subiendo dos puntos básicos, hasta el 4,15%. Las operaciones al contado cerraron a las 15:00 en Tokio debido a un festivo en el Reino Unido, pero se reanudarán en Nueva York.

El oro y la plata subieron, ya que la escalada de las tensiones geopolíticas y la debilidad del dólar contribuyeron a extender un repunte histórico de los metales preciosos. La plata al contado avanzó por quinto día consecutivo, subiendo hasta un 4,6%, superando los 75 dólares la onza por primera vez. El oro, en camino a su mejor avance anual desde 1979, llegó a subir un 1,2%, superando los 4.500 dólares la onza.

Los inversores alcistas en renta variable cifran su optimismo en lo que se conoce como el "Rally de Papá Noel", que impulsará las acciones a nuevos récords, incluso cuando se cuestiona el entusiasmo por la inteligencia artificial y la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal. Tradicionalmente, se considera que este repunte tiene lugar en las últimas cinco sesiones de negociación de un año y las dos primeras del siguiente.