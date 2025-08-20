Click acá para ir directamente al contenido
Minutas de la Fed revelan que la mayoría de los miembros del Comité consideró que la inflación es todavía el mayor riesgo para la economía de EEUU

“Varios participantes enfatizaron que la inflación había excedido 2% durante un período prolongado y que esta experiencia aumentaba el riesgo de que las expectativas de inflación a largo plazo se desanclaran en caso de que los efectos del aumento de aranceles sobre la inflación se prolongaran”, indica el acta.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 20 de agosto de 2025 a las 14:50 hrs.

Reserva Federal Minutas inflación Estados Unidos Tasa de Política Monetaria
