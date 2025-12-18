El IPC en EEUU sube 2,7% anual en noviembre, menos de lo esperado aunque probablemente por razones técnicas
Los estadounidenses siguieron enfrentándose a problemas de asequibilidad que se han achacado en parte a los aranceles sobre las importaciones.
Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en el año hasta noviembre, pero la moderación es probablemente técnica y los estadounidenses siguieron enfrentándose a problemas de asequibilidad que se han achacado en parte a los aranceles sobre las importaciones.
El índice de precios al consumidor subió un 2,7% interanual en noviembre, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPC avanzaría un 3,1%.
La BLS no publicó las variaciones intermensuales del IPC después de que el cierre del Gobierno durante 43 días impidiera la recopilación de los datos de octubre. La publicación del IPC de octubre se canceló porque los datos de precios no podían recogerse con carácter retroactivo.
El cierre más largo de la historia también afectó a los datos del mercado laboral, ya que el Gobierno no publicó la tasa de desempleo de octubre por primera vez en la historia. El IPC aumentó un 3,0% en los 12 meses transcurridos hasta septiembre.
La agencia de estadísticas dijo que "no puede proporcionar orientación específica a los usuarios de datos para navegar por las observaciones de octubre que faltan". Los economistas aconsejaron consultar el IPC y sus componentes en términos interanuales o de variación bimestral.
El aumento del IPC, menor de lo previsto, se debió probablemente a que la recogida de datos se retrasó a finales de mes, cuando los minoristas ofrecieron descuentos por la temporada navideña. Los economistas esperan una aceleración en diciembre.
Los amplios aranceles de importación del presidente Donald Trump han elevado los precios de muchos bienes, aunque la repercusión de los aranceles ha sido gradual a medida que las empresas trabajaban con el inventario acumulado antes del endurecimiento de la política comercial y también absorbían algunos de los impuestos.
Samuel Tombs, economista jefe para Estados Unidos de Pantheon Macroeconomics, calculó que los minoristas repercutieron alrededor del 40% de los aranceles en septiembre, y añadió que "esperamos que esa proporción aumente gradualmente hasta el 70% en marzo y luego se estabilice".
