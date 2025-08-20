Trump exige la salida de una emblemática gobernadora de la Fed designada por Biden mientras piden investigar presunto fraude hipotecario
Lisa Cook fue nombrada por el presidente demócrata en 2022, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en la junta de la Reserva Federal.
El director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA) instó a la fiscal general Pam Bondi a investigar a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook por presunto fradude hipotecario, en la más reciente ofensiva del gobierno de Donald Trump contra funcionarios designados por demócratas.
Bill Pulte, director de la FHFA y aliado cercano de Trump, envió el 15 de agosto una carta a Bondi y a Ed Martin, del Departamento de Justicia, sugiriendo que Cook pudo haber falsificado documentos bancarios y de propiedad para obtener mejores condiciones de préstamo, lo que podría constituir fraude hipotecario según el estatuto penal. Bloomberg News tuvo acceso a la carta.
Trump pidió el miércoles la dimisión de Cook, citando la carta. Pulte señaló en redes sociales que las acusaciones le dan a Trump “motivos para despedirla”.
La administración Trump ya ha perseguido acusaciones similares contra figuras demócratas como el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
La acusación contra Cook amplía esa estrategia a la Fed, mientras aliados de Trump presionan al banco central para que baje las tasas e insisten en que Jerome Powell renuncie antes de que termine su mandato en mayo.
