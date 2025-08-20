Click acá para ir directamente al contenido
Trump exige la salida de una emblemática gobernadora de la Fed designada por Biden mientras piden investigar presunto fraude hipotecario

Lisa Cook fue nombrada por el presidente demócrata en 2022, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en la junta de la Reserva Federal.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 20 de agosto de 2025 a las 10:00 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

