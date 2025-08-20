Trump exige la salida de una emblemática gobernadora de la Fed designada por Biden mientras piden investigar presunto fraude hipotecario

Lisa Cook fue nombrada por el presidente demócrata en 2022, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en la junta de la Reserva Federal.

El director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA) instó a la fiscal general Pam Bondi a investigar a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook por presunto fradude hipotecario, en la más reciente ofensiva del gobierno de Donald Trump contra funcionarios designados por demócratas.

Bill Pulte, director de la FHFA y aliado cercano de Trump, envió el 15 de agosto una carta a Bondi y a Ed Martin, del Departamento de Justicia, sugiriendo que Cook pudo haber falsificado documentos bancarios y de propiedad para obtener mejores condiciones de préstamo, lo que podría constituir fraude hipotecario según el estatuto penal. Bloomberg News tuvo acceso a la carta.

Trump pidió el miércoles la dimisión de Cook, citando la carta. Pulte señaló en redes sociales que las acusaciones le dan a Trump “motivos para despedirla”.

La administración Trump ya ha perseguido acusaciones similares contra figuras demócratas como el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La acusación contra Cook amplía esa estrategia a la Fed, mientras aliados de Trump presionan al banco central para que baje las tasas e insisten en que Jerome Powell renuncie antes de que termine su mandato en mayo.

Hasta ahora no se han presentado cargos y no está claro si Bondi abrirá una investigación. El Departamento de Justicia y la Reserva Federal declinaron hacer declaraciones. Cook no respondió a una solicitud de comentarios el martes por la noche.

Una eventual dimisión abriría otra vacante para Trump en la junta de la Fed, en momentos en que orquesta una campaña de presión para que se bajen las tasas. El presidente ha prometido elegir solo a un nuevo presidente del banco central que respalde recortes de tasas.

La carta de Pulte detalla que Cook hipotecó en 2021 una propiedad en Ann Arbor, Míchigan, con una cláusula de ocupación como residencia principal, y dos semanas después contrató otra hipoteca en Georgia con las mismas condiciones. Posteriormente, la propiedad de Georgia habría sido ofrecida en alquiler.

Pulte pidió a Bondi examinar si esas circunstancias constituyen fraude y citó varios estatutos penales. También adjuntó documentos hipotecarios y lo que describió como un anuncio de arrendamiento de 2022.

Cook fue nombrada por Joe Biden en 2022, convirtiéndose en la primera mujer negra en la junta de la Fed. Su mandato actual vence en 2038. La dimisión anticipada de Adriana Kugler, otra nominada de Biden, ya abrió la puerta a Trump para colocar a uno de sus asesores, Stephen Miran, de forma interina.