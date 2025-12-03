Click acá para ir directamente al contenido
Vecinos de Calera de Tango arremeten contra el MOP e ingresan denuncia en Contraloría por controversia en autopista Orbital Sur

La comunidad acusa que el proyecto avanzó sin participación ciudadana. Sin embargo, desde el MOP afirmaron que han sostenido actividades con los vecinos desde 2017 a la fecha.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 11:53 hrs.

