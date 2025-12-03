Vecinos de Calera de Tango arremeten contra el MOP e ingresan denuncia en Contraloría por controversia en autopista Orbital Sur

La comunidad acusa que el proyecto avanzó sin participación ciudadana. Sin embargo, desde el MOP afirmaron que han sostenido actividades con los vecinos desde 2017 a la fecha.

A mediados del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó la Concesión Orbital Sur Santiago, una autopista de 24 kilómetros que atravesará las comunas de Peñaflor, Calera de Tango y San Bernardo.

La obra, que considera una inversión inicial de US$ 539 millones -equivalentes a casi UF 12 millones- quedó en manos de Intervial Chile, cuya propuesta resultó la más atractiva económicamente para el Estado frente a Grupo Costanera y Concesiones Chile Holdings III.

Sin embargo, más de un año después de ese hito, se comenzó a gestar un conflicto. La relación entre la cartera liderada por Jessica López y los vecinos de Calera de Tango se fue deteriorando, ya que la comunidad sintió que el trazado impactaría de manera directa en el territorio sin que se hubiesen considerado sus opiniones.

Según el vocero de la agrupación opositora, Pelayo Achondo, “no se realizó ninguna consulta formal, presencial ni vinculante a la comunidad local”, pese a que el proyecto cruza zonas pobladas y áreas productivas.

A partir de entonces, las acusaciones crecieron. Los vecinos sostuvieron que, aunque el MOP asegura que en Calera de Tango participaron 17 organizaciones comunitarias y cinco empresas privadas en el proceso de consulta, no existen registros públicos que acrediten esas actividades y, de hecho, varias juntas de vecinos mencionadas por la cartera habrían desmentido haber formado parte de dichas instancias.

Frente a esa falta de claridad, en septiembre impulsaron una consulta ciudadana autogestionada que reunió a 1.924 votantes, cerca del 7% de la comuna, con un 91% de rechazo al proyecto. Un segundo proceso, que aún está en curso, ya supera los 2.700 participantes, cerca del 10% de la población.

La denuncia

Con estos antecedentes, el 2 de diciembre los vecinos ingresaron una denuncia en la Contraloría General de la República, solicitando fiscalización al MOP y a la Dirección General de Concesiones.

Entre sus cuestionamientos, apuntaron a la ausencia de una participación ciudadana real y verificable, que permitiera debatir el trazado de la autopista y sus impactos.

También plantearon posibles irregularidades en la adjudicación, ya que el proyecto fue inicialmente propuesto por una empresa fundada por exfuncionarios del Ministerio (Conectividad Urbana) y, según indicaron, terminó siendo adjudicado en 2024 a una firma extranjera con una oferta 43% menor que las otras que llegaron, sin una explicación técnica de esa diferencia.

A esto suman un "vacío institucional en la comuna", que actualmente no cuenta con un plan regulador vigente, lo que, a su juicio, facilita la instalación de infraestructuras de alto impacto sin evaluación territorial profunda.

La comunidad también advierte que el trazado podría dividir Calera de Tango en dos, afectando barrios, predios agrícolas y zonas de valor ambiental. Sostuvieron que tampoco se consideraron alternativas menos invasivas, como un tramo subterráneo o un diseño que siguiera el cauce del río Maipo, opciones que, según afirmaron, podrían haber reducido la fragmentación territorial.

Además de la denuncia, solicitaron una audiencia con la contralora general, Dorothy Pérez, para entregar información complementaria y reforzar la necesidad de una auditoría preventiva.

“El desarrollo no puede seguir avanzando sin escuchar a quienes viven las consecuencias. La voz de las comunidades debe ser parte del diseño país”, enfatizó Achondo.

La respuesta del MOP

Desde el MOP, en tanto, defendieron el proceso. Según afirmó la cartera, en julio de 2017, cuando la iniciativa privada fue declarada de interés público, se iniciaron los trabajos de participación ciudadana.

Entre 2018 y 2021, detallaron, se realizaron 109 actividades con 904 participantes, que incluyeron reuniones con alcaldes, dirigentes comunitarios y juntas de vecinos de San Bernardo, Calera de Tango, Peñaflor, Puente Alto y La Pintana, además de representantes de las provincias de Maipo y Talagante.

Luego, entre la publicación de las bases de licitación en el Diario Oficial, el 4 de marzo de 2022, y la apertura de ofertas económicas, en octubre de 2023, se registraron 21 encuentros de Lobby con 106 asistentes.

“Y este año se han mantenido reuniones con autoridades y dirigentes vecinales, entre otros actores, y se han calendarizado encuentros hasta el primer semestre de 2026”, concluyó la cartera.