Mercado de edificios de viviendas solo para renta alcanza su nivel más alto de ocupación desde 2022

El mercado de edificios de viviendas solo para renta en la Región Metropolitana alcanzó una ocupación récord de 96,7% al tercer trimestre, según Tinsa by Accumin. Esta es la cifra más alta desde 2022, según los datos proporcionados por la consultora, la cual destacó que de 34.234 unidades en el mercado, solo existen 1.137 disponibles para arriendo.

Los edificios residenciales destinados solo para arriendo, conocidos como multifamily, han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, dado que la demanda por viviendas continúa en aumento, sin embargo, cada vez son menos las personas que pueden acceder a un crédito hipotecario para comprarse una propiedad.

Según el informe de Tinsa al tercer trimestre del año, existen 140 proyectos multifamily distribuidos en 18 comunas de la Región Metropolitana, con una alta concentración territorial, donde más del 60% de los proyectos se ubican en solo cinco comunas: Santiago, San Miguel, La Florida, La Cisterna y Estación Central.

La comuna de Santiago concentra la mayor cantidad de proyectos habitacionales activos, con 42 desarrollos en curso, seguida por San Miguel (13) y La Florida (12), manteniendo una tendencia estable respecto al trimestre anterior.

“Santiago Centro mantiene su rol dominante como el principal núcleo de inversión multifamily, impulsado por su alta demanda de arriendo y oferta de servicios. Asimismo, comunas emergentes como San Miguel y Ñuñoa continúan mostrando una presencia relevante, consolidando su atractivo por su conectividad, acceso a transporte público y consolidación urbana”, dijo Rocío Cáceres, jefa de Estudios Inmobiliaria de la consultora.

En contraste, las comunas del sector oriente, como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, mantienen una participación acotada, caracterizándose por proyectos de menor escala y ticket más alto, orientados a un segmento de arrendatarios de mayor poder adquisitivo.

Vacancia por comuna

Durante el trimestre, la mayor concentración de unidades disponibles se registró en Santiago (3,2%), Ñuñoa (7,3%) y Estación Central (4,0%). Las comunas de San Miguel, La Florida, La Cisterna e Independencia mantuvieron vacancias bajo el promedio, reflejando alta absorción y demanda sostenida, destacó la consultora.

Ésta añadió que Ñuñoa, Vitacura y Providencia presentaron vacancias más altas, asociadas a ajustes de precios y mayor rotación, no a sobreoferta. “En general, el mercado muestra ocupaciones elevadas y comportamiento estable, consolidando su madurez y equilibrio entre oferta y demanda”, afirmó Cáceres.

La consultora Colliers destacó en su reporte sobre multifamily al tercer trimestre, que Ñuñoa registró la mayor tasa de ocupación en régimen, con un 99%, seguido de San Miguel, La Cisterna y Quinta Normal, con un 98%.

Por otro lado, Las Condes y Macul presentaron leves bajas en su ocupación general, con un 83% y 73,6%, respectivamente, debido al ingreso de nuevos edificios. Estas comunas, en conjunto con Providencia, continúan en proceso de llenado de las unidades ingresadas en el último año, dijo la mencionada consultora.

Precios promedio

El mercado multifamily en la Región Metropolitana evidencia una clara segmentación por ubicación y tipo de oferta. Las comunas centrales, como Santiago, Estación Central e Independencia, presentaron los valores de arriendo más bajos, entre $ 290 mil y $ 360 mil, con superficies promedio de 37 m2 a 40 m2.

En un rango medio se ubicaron comunas como San Miguel, La Florida, La Cisterna y Quinta Normal, con valores entre $ 370 mil y $ 420 mil y superficies cercanas a 45 m2.

Ñuñoa y Providencia alcanzaron valores promedio más altos, entre $ 520 mil y $ 870 mil, posicionándose en el segmento de renta media-alta.

Las comunas del sector oriente, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, superaron el millón de pesos, con superficies entre 64 m2 y 100 m2, representando un segmento de arriendo más reciente dentro del modelo multifamily.

Según el informe de Tinsa, de cara al cierre de 2025, el mercado mantendrá un comportamiento estable y un ritmo sostenido de expansión, con 65 proyectos en desarrollo, de los cuales 20 se encuentran en fase de obra gruesa y terminaciones, sumando más de 7.000 unidades en construcción.