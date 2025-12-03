UAI y Accenture crean inédita iniciativa de “células digitales” para resolver desafíos de industrias con talento universitario

Uno de los retos de las universidades es formar alumnos que respondan a los cambios tecnológicos y a las demandas del mercado laboral. En este contexto, la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y Accenture Chile -brazo local de la empresa global de servicios profesionales, consultoría y tecnología para la transformación digital- anunciaron la creación de Metis Talent Hub, una iniciativa pionera en la región que busca conectar el talento universitario con los desafíos reales de las industrias.

El rector de la UAI, Francisco Covarrubias, explicó que el modelo integra a estudiantes de último año y recién egresados en “células digitales” multidisciplinarias orientadas al desarrollo de soluciones tecnológicas, donde trabajarán junto a líderes técnicos, profesionales senior de Accenture y representantes de las compañías participantes.

Comentó que la idea surgió ante la necesidad de abordar la “disociación” entre la academia y la industria. “Aunque muchas universidades, incluida la nuestra, tenemos pasantías que vinculan a los estudiantes con el mundo empresarial, han sido esfuerzos aislados. No ha existido nada sistemático como lo que estamos creando, con una estructura y un propósito que permita abordar problemáticas reales en la industria”, afirmó.

En tanto, el CEO de Accenture Sudamérica Hispana, Nicolás Goldstein, señaló que Metis también busca entregar soluciones concretas a los desafíos de aceleración digital de las compañías; a muchas de las cuales “les falta músculo” para avanzar, porque no dan abasto.

“Ahí entramos. Junto con la supervisión de Accenture, toda la innovación y talento que traen los universitarios se puede canalizar al mundo de la tecnología y la reconversión de problemas de la empresa, una combinación perfecta entre terminar de poner su conocimiento en práctica y tener impacto. Acá saltamos directo al problema, no es simulación”, dijo Goldstein.

El programa, que partirá en marzo de 2026, contempla la creación de equipos que participarán en ciclos completos de diseño y desarrollo de soluciones, desde la identificación del desafío hasta su implementación. Los proyectos tendrán una duración de entre seis y 12 meses, con un modelo que combina supervisión experta, formación práctica y participación activa de estudiantes.

Entre los retos que se abordarán en la primera etapa, Goldstein destacó cinco: la personalización de ofertas para clientes de banca y retail con inteligencia artificial; la modernización de portales internos de las compañías; desarrollo de aplicaciones para automatización de flujos de pago; diseño de chats conversacionales; y visualización de procesos mineros para mejorar la toma de decisiones.

Células digitales

Covarrubias explicó que el corazón del modelo serán las “células digitales”, es decir, equipos de 10 personas que combinan profesionales senior de Accenture, alumnos de la UAI y representantes de las empresas.

Cada célula estará orientada a resolver un problema específico y operará bajo un esquema interdisciplinario que incluirá, entre otros, a desarrolladores, diseñadores, perfiles de negocio y especialistas en experiencia de usuario y control de calidad.

“Estamos convocando a los estudiantes por un año, es decir, que aquellos que están en último año hagan su pasantía, se titulen y luego sigan seis meses más (en la célula). Y los otros convocados son estudiantes recién egresados”, comentó.

Covarrubias dijo que las primeras carreras consideradas son Ingeniería Civil y sus especialidades -como Informática e Industrial- Ingeniería Comercial e Ingeniería en Diseño. “En el futuro es posible que incorporemos Comunicaciones y Derecho. Va a depender de cada requerimiento de las empresas. Entonces tiene una escalabilidad grande”, dijo.

El programa comenzará con 10 células, en cada una participarán cinco alumnos, por lo tanto, convocarán a 50 estudiantes.

“Queremos partir gradualmente, pero creemos que este modelo es escalable también para otros países”, señaló.

La universidad habilitará un espacio físico especialmente adaptado para el funcionamiento de las células, con el objetivo de que estudiantes y empresas puedan trabajar y relacionarse tanto dentro del campus como en las oficinas de cada compañía.

“El programa, desde su concepción, no está enfocado en un solo tipo de alumno de una sola carrera, queremos que sea un proyecto institucional de la universidad. Tenemos que romper esas murallas que muchas veces existen entre el mundo de la empresa y la academia”, afirmó el rector de la UAI.

Goldstein destacó también que la iniciativa permitirá contribuir a la inserción laboral de los estudiantes, ya que luego de participar en las células, “se abre la puerta para su contratación, ya sea en la empresa o en Accenture”.