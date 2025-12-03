Los viajes internacionales de directores de Enap: Laura Albornoz gastó $ 38 millones y Nolberto Díaz $ 134 millones

La presidenta de la empresa, Gloria Maldonado, registra $ 34,8 millones en travesías internacionales. Cabe señalar que la mayoría de la mesa directiva no sale del país a cuenta de la empresa, ya siete directores no presentan salidas al exterior.

La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados hizo un zoom a los viajes internacionales de los directores de Enap y descubrió millonarios desembolsos que la petrolera estatal pagó a miembros de la mesa directiva entre 2023 y 2025 para diversas actividades en el extranjero, siendo los más abultados los de Laura Albornoz Pollman y del dirigente sindical y representante de los trabajadores, Nolberto “Cachorro" Díaz.

La exministra de la Mujer y otrora miembro del directorio de Codelco registra viajes a Río de Janeiro, en Brasil; Casablanca, en Marruecos; la capital de Paraguay, Asunción; Nueva York en EEUU; Ciudad de México en el país del mismo nombre; y Madrid, en España. Por cuenta de la estatal estos viajes costaron $ 38,3 millones y el más caro fue un congreso de la UGT en la capital hispana donde el ticket aéreo costó $ 12,7 millones y el alojamiento $ 1,3 millones.

La travesía a la Gran Manzana también fue onerosa para las finanzas de Enap: $ 5,8 millones en el boleto de la aerolínea, casi $ 3 millones en alojamiento y $ 1,35 millones en viáticos. El otro periplo de alto valor fue a Ciudad de México: el pasaje en avión tuvo un valor de $ 5 millones y más de $ 1 millón se gastó en el hotel.

Cabe destacar que los viajes de Albornoz costaron más a Enap que los de la presidenta de la compañía Gloria Maldonado, que en igual período desembolsó a cuenta de la empresa $ 34,8 millones en cuatro viajes, tres de los cuales fueron para asistir a congresos mundiales de hidrógeno verde y uno a visitar la filial Sipetrol Egipto.

Pero, según revelan los datos entregados por Enap a la instancia parlamentaria, el director laboral de la petrolera es, con mucha distancia, el más viajero y con mayores gastos.

Nolberto “Cachorro” Díaz realizó 31 viajes entre octubre de 2023 a septiembre de 2025 gastando en total $ 143,9 millones, de los cuales $ 101 millones son pasajes aéreos, $ 41,5 millones corresponden en viáticos y $ 1,5 en alojamiento. De la treintena de viajes, 19 fueron a destinos internacionales, donde a cuenta de la petrolera estatal gastó $ 139 millones.

El periplo más oneroso fue una reunión de la multisindical UGT en Madrid a fines de 2024 -que según el detalle de la compañía incluyó una plenaria en París- donde el ticket del avión costó $ 12 millones y $ 4,5 millones se fueron en viáticos. El dirigente sindical de la petrolera gastó otros $ 16 millones en un encuentro de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra en mayo de 2025, donde cobró un viático de $ 5 millones por su defensa a los trabajadores.

Y en el Congreso de Primavera en New Orleans en marzo de 2024 gastó $ 15,9 millones, con un pasaje de avión que costó casi $ 13 millones.

Su intensa actividad internacional llevó a Díaz no sólo a la Ciudad Luz en cuatro ocasiones, sino que a cuenta de la compañía estatal recorrió Buenos Aires tres veces y fue a destinos turísticos como Río de Janeiro (explicó que fue para ayudar a formar una federación internacional de trabajadores del sector energético) y Costa Rica, donde concurrió para reunirse con otros dirigentes sindicales. Díaz también ha recorrido a cargo a la petrolera la ciudad de Bogotá, en Colombia, México y Ecuador, aunque también ha ido -dos veces- a la provincia trasandina de Neuquén, la zona petrolera por excelencia en el vecino país.

A nivel nacional, el dirigente hizo 12 viajes -seis a Punta Arenas, cinco a Concepción y uno a Arica- por $ 4,7 millones.

En Enap no todos viajan al extranjero. De hecho, la mayoría de la mesa no sale del país a cuenta de la empresa.

Anita Holuigue, José Luis Mardones, Marcos Varas, Rodrigo Azócar, Ximena Corbo, Rodrigo Manubens y Andrés Rebolledo no registran viajes internacionales en los tres últimos años. El dirigente sindical Marcos Varas sólo registra traslados nacionales (14 por $ 11 millones) en 2023.