Gobierno cambia plan de Pardow tras apagón: revocará proceso de licitación y trabajo radicará en Comité de Expertos

Eso sí, junto a la labor de esta instancia, que continuará sus sesiones en enero y febrero, se espera en el primer mes de 2026 un informe que realiza la Agencia Internacional de Energía.

Entre las últimas definiciones que tomó el exministro de Energía, Diego Pardow, fue poner en marcha un plan para robustecer la institucionalidad del sistema eléctrico tras el apagón del 25 de febrero. Este incluía el apoyo de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la apertura de una licitación para seleccionar una institución que se hiciera cargo de una secretaría técnica de una comisión de expertos. Y aunque dicho trabajo se inició, hubo cambios en medio del arribo del ahora biministro de Economía y Energía, Álvaro García.

Cuando se anunció este plan, se indicó que los integrantes de esta comisión serían anunciados tras las elecciones presidenciales de noviembre y tendrían como meta sistematizar las medidas que se recogerían en el informe de la AIE y proponer soluciones concretas. Así, la actual administración sentaría las bases del trabajo que luego tomaría el próximo Gobierno.

El 15 de octubre, un día antes de la salida de Pardow por los cobros excesivos en las cuentas de electricidad, se emitió la resolución llamando a licitación pública para la contratación del servicio de “asesoría para la implementación del comité técnico de seguridad del sistema eléctrico nacional y análisis de medidas tendientes a la mejora de la resiliencia del sistema eléctrico”.

De acuerdo a la resolución del 15 de octubre, se buscaba “que el consultor proponga el funcionamiento y la gobernanza de este comité y que actúe como secretaría técnica del mismo” para que con esta labor “se contribuya a fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico frente a escenarios de creciente complejidad”.

Tres ofertas se habían presentado en el proceso de licitación que impulsó el exministro Pardow, cuya adjudicación estaba programada para el 31 de diciembre próximo.

Según la información disponible en Mercado Público, llegaron tres ofertas de empresas de consultoría. Se trata de energiE, que presentó una propuesta que involucra un total de $ 129.900.000; Ohmio, con $ 135.000.000; y SPEC con $133.000.000.

La adjudicación estaba fijada para noviembre pero fue reprogramada para este 31 de diciembre. El cambio de fecha encendió las dudas, ya que a inicios de este mes el biministro García adelantó a DF que estaba conformando un Comité de Expertos para mejorar la regulación eléctrica, el cual quedó integrado por nueve profesionales y ya tuvo el 12 de diciembre su primera sesión.

Entre los profesionales convocados figuran los exministros Juan Carlos Jobet y Vivianne Blanlot; el exsecretario ejecutivo de la CNE, Pablo Serra, y los economistas Nicola Borregaard y Hermann González.

La incógnita era si se buscaría realizar de todas formas el plan focalizado del exministro a partir del apagón o, ante la reciente conformación del comité de expertos, tal trabajo no continuaría.

Consultados, desde el Ministerio de Energía indicaron que “el apagón será un tema que se abordará en el Comité de Expertos para la revisión del sistema regulatorio del sector eléctrico”, el cual ya ha sesionado en dos oportunidades, y continuará durante enero y febrero.

Agregaron que esta instancia busca analizar, revisar y proponer perfeccionamientos integrales al marco regulatorio del sector, así como medidas de corto plazo que promuevan mejoras concretas en materias de resiliencia del sistema “que es un tema clave en cuanto a distribución y transmisión para mejorar aspectos como calidad de servicio, procesos tarifarios transparentes, eficientes y oportunos, y también una institucionalidad acorde a estos desafíos”.

¿Quedará desierta la licitación en curso? “Debido a lo anterior, efectivamente, se revocará el proceso de licitación, porque estaba únicamente dedicado a esa materia, y de este, junto a otros temas, se hará cargo el Comité”, sinceraron.

Lo que sí continuará es el informe que está realizando la AIE y cuya entrega será en enero de 2026. Este levantará información de las acciones que implementaron otros países afectados por un blackout con recomendaciones específicas para Chile. “Esta cooperación tiene como objetivo incorporar las mejores prácticas internacionales, experiencias comparadas y lineamientos técnicos de referencia mundial para robustecer la institucionalidad chilena y entregar mayor confianza a la ciudadanía en la seguridad del suministro eléctrico”, señalaron en el Ministerio.