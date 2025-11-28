Trump anuncia una "pausa permanente" en la migración a EEUU proveniente de "países del tercer mundo"
Trump no identificó a ningún país por su nombre ni explicó a qué se refería con países del tercer mundo o "pausa permanente". Dijo que el plan incluiría casos aprobados bajo el Gobierno del expresidente Joe Biden.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su Gobierno trabajará para hacer una "pausa permanente" de la migración de todos los "países del tercer mundo" con el objetivo de permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo.
"Pondré en pausa permanente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, pondré fin a todos los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por la máquina de firmar del aletargado Joe Biden, y eliminaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos", dijo tarde el jueves en su red social, Truth Social.
Trump dijo que pondría fin a todos los beneficios y subsidios federales para los "no ciudadanos", y añadió que "desnaturalizaría a los migrantes que socavan la tranquilidad nacional" y deportaría a cualquier extranjero considerado una carga pública, un riesgo para la seguridad o "no compatible con la civilización occidental".
La Casa Blanca y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.
Los comentarios de Trump se produjeron tras la muerte de un miembro de la Guardia Nacional que había sido tiroteado cerca de la Casa Blanca en una emboscada que, según los investigadores, fue llevada a cabo por un ciudadano afgano.
Anteriormente, responsables del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que Trump había ordenado una revisión generalizada de los casos de asilo aprobados bajo el Gobierno de Biden y de las tarjetas de residencia concedidas a ciudadanos de 19 países.
Al presunto atacante se le concedió asilo este año bajo Trump, según un archivo del Gobierno estadounidense al que tuvo acceso Reuters.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dejó el miércoles de procesar indefinidamente todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos.
"Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una importante reducción de las comunidades ilegales y perturbadoras", dijo Trump.
