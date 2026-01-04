Trump advierte a Delcy Rodríguez de que si no actúa bien acabará peor que Maduro
El tono en esta entrevista telefónica contrasta con el que el mandatario usó el sábado en su conferencia de prensa.
Noticias destacadas
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo en una entrevista con la revista The Atlantic que si la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, no hace lo correcto acabará peor que Nicolás Maduro, preso en Nueva York tras una espectacular operación militar y policial de EEUU.
“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, aseguró Trump.
El tono en esta entrevista telefónica contrasta con el que el mandatario usó el sábado en su conferencia de prensa, en la que dijo que la interlocutora válida para un proceso de transición en Venezuela es Rodríguez, porque en ausencia de Maduro ella es la heredera legítima.
"Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, aseguro en la rueda de prensa en la que dijo que tras capturar a Maduro, Washington iba a gobernar el país el tiempo que fuera necesario.
Trump también matizó su postura contra los cambios de régimen y la construcción de país. “Reconstruir allí y cambiar el régimen, como lo quieras llamar, es mejor que lo que tenemos ahora, no podía ser peor”, dijo en referencia a Venezuela.
"Reconstruir en el caso de Venezuela no es algo malo”, insistió, para posteriormente añadir que el país es un “desastre en todos los aspectos”.
Trump negó que lo que están comenzando en Venezuela tenga paralelismos con la invasión y posterior ocupación de Irak en 2003 durante la presidencia de George W. Bush.
"Yo no fui responsable de Irak. Eso fue Bush. Le tienes que preguntar a él, pero nunca debimos haber entrado en Irak. Eso fue el comienzo del desastre de Oriente Medio", afirmó.
Las advertencias de Trump coinciden con declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien dijo este domingo que Rodríguez "es alguien con quien se puede trabajar", a diferencia del depuesto presidente venezolano, quien según dijo, rompía todos los acuerdos hechos con Washington.
Horas después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez reaccionó este sábado con dureza, calificando a la operación estadounidense de "secuestro ilegal e ilegítimo" y defendió que Venezuela no "va a ser colonia de nadie".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
Cinco innovaciones alimentarias que buscan revolucionar la industria
Una sopa de colágeno de salmón, proteínas de algas, nanoburbujas para hidroponia y una solución para el agro con microorganismos del Desierto de Atacama son parte del Catálogo 2025 de innovación alimentaria, de Transforma Alimentos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete