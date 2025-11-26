Alarma en Washington: dos guardias nacionales fueron baleados cerca de la Casa Blanca y el sospechoso está detenido

El Presidente Donald Trump, quien se encuentra en Florida, fue informado sobre el incidente. Las fuerzas de seguridad investigan lo ocurrido.

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados en el centro de Washington, cerca de la Casa Blanca, y un sospechoso está bajo custodia, dijeron las autoridades este miércoles.

La escena está asegurada y una persona ha sido arrestada, informó la Policía Metropolitana de DC en una publicación en redes sociales. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que dos guardias fueron alcanzados por disparos, pero no proporcionó detalles sobre su condición. Su agencia está trabajando con las fuerzas del orden locales para recabar más información, añadió. Se observaron vehículos de emergencia acudiendo a la zona.

El Presidente Donald Trump, quien se encuentra en Florida, también fue informado sobre el incidente.

“La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump desplegó la Guardia Nacional en Washington en agosto, alegando que era necesaria para apoyar a las fuerzas del orden federales y de Washington DC. Su despliegue fue declarado ilegal recientemente por un juez federal, aunque no se exigió a los guardias que abandonaran el Distrito inmediatamente para dar tiempo a la apelación.

En desarrollo.