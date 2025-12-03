MOP abre oferta económica para concesión de Corredor Ruta 160 con inversión estimada de US$ 171 millones

El proyecto considera la habilitación de un corredor de transporte público bidireccional, de aproximadamente 14 Km, y se estima que absorberá la circulación de unos 80 mil viajes diarios.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) aperturó este miércoles las ofertas económicas para la concesión del Corredor de Transporte Público Ruta 160, una obra que se considera clave para la modernización del principal eje logístico y de pasajeros del Gran Concepción y poner fin a la congestión en uno de los sectores más saturados de la región.

El concurso, que contempla una inversión de US$ 171 millones, recibió solo una propuesta, a cargo del consorcio Electro-Cointer.

El proyecto considera la habilitación de un corredor de transporte público bidireccional, de aproximadamente 14 kilómetros de la Ruta 160, que se extiende desde Daniel Belmar, en San Pedro de la Paz, hasta el Parque Industrial Escuadrón I, en Coronel, una vía que permite conectar los principales polos productivos de la Región del Biobío y moviliza a los habitantes del sector sur de las comunas de San Pedro de la Paz, Coronel, Lota y la provincia de Arauco.

El seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, enfatizó la importancia de la obra para el transporte público. “Se siguen derribando mitos en la conectividad del Biobío. Hoy tuvimos la apertura económica de la nueva ruta 160, pensada en fortalecer el transporte público, la movilidad de las personas, que en un porcentaje muy amplio que se movilizan precisamente al sur del Biobío, ya sea por el transporte público de buses o también por el Biotren”.

Mayor conectividad y más seguridad

La Concesión Corredor de Transporte Público Ruta 160 está prevista por 25 años y su puesta en operación generará un nuevo estándar en seguridad y accesibilidad, estimándose que absorberá la circulación de unos 80 mil viajes diarios. La iniciativa incluye la construcción de tres pasos desnivelados para mejorar la seguridad vial con el transporte ferroviario, la habilitación de ciclovías bidireccionales y nuevas veredas peatonales.

El interés por la concesión subraya el atractivo del Biobío para las empresas de infraestructura. En ese sentido, gerente general de Cointer Chile, Gonzalo Curbelo, afirmó que la inversión en la Ruta 160 genera un gran interés y que la empresa ya planea estudiar nuevas licitaciones en la zona, como el corredor de Transporte Público en ruta 150 (que une Concepción con Penco) y la Autopista Concepción Talcahuano.

La adjudicación del proyecto se definiría durante el primer semestre de 2026 para luego dar inicio a la fase de ingeniería de detalles. Según el seremi Cautivo, si los tiempos estimados se cumplen, la ejecución de las obras podría comenzar en 2028, proyectándose la entrega final a los usuarios alrededor de 2032.