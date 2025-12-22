Dirección del Trabajo autoriza la reanudación parcial de las obras de la Central Hidroeléctrica Rucalhue tras validación de mejoras

La autoridad fiscalizadora confirmó el cumplimiento de tres de las cuatro exigencias pendientes, lo que habilita el retorno de los trabajadores en medio de un nuevo acuerdo con el sindicato Siteco.

La Central Hidroeléctrica Rulcahue retomó parcialmente sus trabajos de construcción este lunes, luego de que la Dirección del Trabajo (DT) decidiera levantar parte de la suspensión que afectaba las obras desde el 4 de noviembre.

La decisión de la autoridad laboral se concretó tras una visita de inspección y la revisión de antecedentes técnicos presentados por la empresa contratista CFHEC, donde se constató que se han subsanado tres de las cuatros observaciones que motivaron la paralización original.

Este reinicio de actividades coincide con un avance en materia de relaciones laborales. La compañía informó que se alcanzó un acuerdo con el sindicato Siteco —una de las dos agrupaciones movilizadas— respecto a demandas salariales y de turnos.

Shao Chenxi, gerente de Asuntos Comunitarios de Rucalhue Energía, valoró el avance y señaló que, paralelamente, se encuentran trabajando para resolver la última observación pendiente de la DT. "Tenemos la convicción de que este proyecto es vital para el país y su transición energética, además de ser un motor económico para la región", afirmó el ejecutivo.