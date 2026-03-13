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Biobío pierde dinamismo en el turismo de negocios, mientras Los Lagos y Los Ríos ganan protagonismo

Con un gasto promedio diario de hasta US$ 690 por visitante -el triple que un viajero normal- este segmento hoy representa apenas 12% de la industria a nivel local.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Biobío pierde dinamismo en el turismo de negocios, mientras Los Lagos y Los Ríos ganan protagonismo</p>

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