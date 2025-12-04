Las razones de la ruptura de Entel y América Móvil en su alianza para ir tras Telefónica Chile
En el sector mencionan discrepancias por los activos a adquirir y efectos jurídicos como gatillantes del divorcio.
Noticias destacadas
En los primeros días de octubre Telefónica Chile oficializó lo que todo el mercado sabía hace meses: que está en venta y que ya había recibido ofertas no vinculantes.
Y este miércoles se reveló la ruptura entre Entel y América Móvil. Por medio de sendos hechos esenciales tanto la chilena y la azteca informaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que -por mutuo acuerdo- su alianza para hacer una oferta conjunta se acabó; pero ambas empresas informaron que seguirán participando y evaluando alternativas que le permitan eventualmente presentar una oferta vinculante por dichos negocios.
A su vez, tal como dio a conocer DF, WOM ya puso su oferta vinculante sobre la mesa, por lo que -a juicio de conocedores de las negociaciones- la repentina ruptura de la alianza entre sus competidores lo deja en una buena posición en la carrera por los activos de Telefónica, dado que esta pasó de ser dos incumbentes contra uno, a todos contra todos.
La razón de esta carrera entre incumbentes por comerse a su competencia es simple. Desde hace un par de años, todos los actores del mercado acusan que la competitividad de la industria es muy alta, por lo que la sostenibilidad financiera y la rentabilidad son prácticamente nulas con cuatro actores en el mercado. La eventual adquisición de Telefónica por parte de uno de los incumbentes y la consolidación del mercado, le daría escalabilidad al negocio y mejores retornos para poder seguir invirtiendo en nueva tecnologías e innovación.
En la industria se indica que el monto que se evalúa por la telco ronda los US$1.000 millones por todos los activos, pero si bien la competencia está en el precio, no deja de ser un factor muy relevante la certeza jurídica de la oferta.
En este caso, tal como se dio a conocer con anterioridad, Entel estaría interesado en el negocio fijo y América Móvil en el móvil, mientras que WOM iría por todo. Pero en el mercado dicen que América Móvil, que tiene Claro Chile, también tendría interés en la red fija y que ello fue el escollo principal para seguir con Entel.
Expertos en libre competencia señalaron que si Entel o Claro estuvieran pensando en adquirir algo más, correrían en desventaja a los ojos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y que sería más complicado aún que si hubieran presentado una oferta conjunta.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Reajuste del sector público: funcionarios concretan primera reunión con el Gobierno y presentan pliego de demandas
Las asociaciones están presionando a los ministros para iniciar el cronograma de reuniones lo antes posible y no esperar hasta después del resultado de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.
Exfiscal nacional económico Ricardo Riesco es elegido como nuevo presidente del CAM Santiago
"En un momento clave para el arbitraje en Chile, asumir la presidencia del CAM Santiago es un honor y una responsabilidad. Este desafío implica dar continuidad al fortalecimiento institucional que ha posicionado al CAM Santiago como un actor central en la resolución de controversias”, señaló Riesco.
UAI y Accenture crean inédita iniciativa de “células digitales” para resolver desafíos de industrias con talento universitario
Metis Talent Hub integrará a estudiantes de último año y recién egresados con expertos para desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas en diversos sectores.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete