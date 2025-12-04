ENAP explica los millonarios viajes de Laura Albornoz y Nolberto Díaz: se justifican si hay "un apoyo para su rol" como directores
En el caso de Nolberto Díaz, que suma travesías internacionales con un costo de $ 134 millones, la petrolera dijo que "desde hace siete años, existe un acuerdo del directorio que autorizó sus viajes a la OCDE (París, Francia) y la OIT (Ginebra, Suiza)".
Noticias destacadas
Nolberto “Cachorro” Díaz realizó 31 viajes octubre de 2023 a septiembre de 2025 gastando en total $143,9 millones, de los cuales $ 101 millones son pasajes aéreos, $41,5 millones corresponden en viáticos y $1,5 en alojamiento. De la treintena de viajes, 19 fueron a destinos en el extranjero, donde a su cuenta la petrolera estatal gastó $139 millones.
El periplo más oneroso fue una reunión de la multisindical UGT en Madrid a fines de 2024 -que según el detalle de la compañía incluyó una plenaria en París- donde el ticket del avión costó $ 12 millones y $ 4,5 millones fueron en viáticos. El dirigente sindical de la petrolera gastó otros $ 16 millones en un encuentro de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra en mayo de este año, donde cobró un viático de $ 5 millones.
Y en el Congreso de Primavera en New Orleans en marzo de 2024 gastó $15,9 millones, con un pasaje de avión que costó casi $13 millones.
Su intensa actividad internacional llevó a Díaz no sólo a la Ciudad Luz en cuatro ocasiones, sino que a cuenta de la compañía estatal recorrió Buenos Aires tres veces y fue a destinos turísticos como Rio de Janeiro (explicó que fue para ayudar a formar una federación internacional de trabajadores del sector energético) y Costa Rica, donde concurrió para reunirse con otros dirigentes sindicales. Díaz también ha recorrido con cargo a la petrolera Bogotá, en Colombia, México y Ecuador, aunque también ha ido -dos veces- a la provincia trasandina de Neuquén, la zona petrolera por excelencia en el vecino país.
A nivel nacional, el dirigente hizo 12 viajes -seis a Punta Arenas, cinco a Concepción y uno a Arica- por $4,7 millones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Qué efectos tienen los sindicatos en las empresas? La respuesta que dieron los mismos actores del mundo laboral
Un análisis impulsado por la Fundación Carlos Vial Espantoso mostró que, entre las firmas con organizaciones de trabajadores, los procesos de ascensos son más formales.
MOP abre oferta económica para concesión de Corredor Ruta 160 con inversión estimada de US$ 171 millones
El proyecto considera la habilitación de un corredor de transporte público bidireccional, de aproximadamente 14 Km, y se estima que absorberá la circulación de unos 80 mil viajes diarios.
UAI y Accenture crean inédita iniciativa de “células digitales” para resolver desafíos de industrias con talento universitario
Metis Talent Hub integrará a estudiantes de último año y recién egresados con expertos para desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas en diversos sectores.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete