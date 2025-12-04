ENAP explica los millonarios viajes de Laura Albornoz y Nolberto Díaz: se justifican si hay "un apoyo para su rol" como directores

En el caso de Nolberto Díaz, que suma travesías internacionales con un costo de $ 134 millones, la petrolera dijo que "desde hace siete años, existe un acuerdo del directorio que autorizó sus viajes a la OCDE (París, Francia) y la OIT (Ginebra, Suiza)".

Al respecto, la petrolera detalló que "el directorio cuenta con un procedimiento que regula la realización de viajes dentro y fuera de Chile, para todos los miembros de la mesa, en la medida que dichos viajes involucren un apoyo para su rol".

La compañía aclaró que "esta definición es individual, pero debe ser informada previamente al directorio en pleno, por escrito o durante la sesión que corresponda".

Sobre las salidas de Nolberto Díaz, por lejos las más onerosas para la estatal, ENAP respondió que actualmente, dicho director laboral "mantiene la calidad de trabajador (a quien rige el convenio colectivo vigente) y, adicionalmente, de dirigente sindical". Y en su calidad de dirigente sindical "representa a organizaciones como la CUT ante la OCDE en la Comisión Sindical Consultiva (TUAC, en sus siglas en inglés) desde hace varios años y ejerce como secretario general de la Federación de trabajadores de la energía y el petróleo de América Latina".

Asimismo, "desde hace siete años, existe un acuerdo del directorio que autorizó sus viajes a la OCDE (París, Francia)y la OIT (Ginebra, Suiza)". ENAP explicó que "debido a lo anterior, la información de viajes, alojamientos y viáticos abarca todas estas categorías".

Los viajes de Díaz

Nolberto “Cachorro” Díaz realizó 31 viajes octubre de 2023 a septiembre de 2025 gastando en total $143,9 millones, de los cuales $ 101 millones son pasajes aéreos, $41,5 millones corresponden en viáticos y $1,5 en alojamiento. De la treintena de viajes, 19 fueron a destinos en el extranjero, donde a su cuenta la petrolera estatal gastó $139 millones. El periplo más oneroso fue una reunión de la multisindical UGT en Madrid a fines de 2024 -que según el detalle de la compañía incluyó una plenaria en París- donde el ticket del avión costó $ 12 millones y $ 4,5 millones fueron en viáticos. El dirigente sindical de la petrolera gastó otros $ 16 millones en un encuentro de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra en mayo de este año, donde cobró un viático de $ 5 millones. Y en el Congreso de Primavera en New Orleans en marzo de 2024 gastó $15,9 millones, con un pasaje de avión que costó casi $13 millones. Su intensa actividad internacional llevó a Díaz no sólo a la Ciudad Luz en cuatro ocasiones, sino que a cuenta de la compañía estatal recorrió Buenos Aires tres veces y fue a destinos turísticos como Rio de Janeiro (explicó que fue para ayudar a formar una federación internacional de trabajadores del sector energético) y Costa Rica, donde concurrió para reunirse con otros dirigentes sindicales. Díaz también ha recorrido con cargo a la petrolera Bogotá, en Colombia, México y Ecuador, aunque también ha ido -dos veces- a la provincia trasandina de Neuquén, la zona petrolera por excelencia en el vecino país. A nivel nacional, el dirigente hizo 12 viajes -seis a Punta Arenas, cinco a Concepción y uno a Arica- por $4,7 millones.

Al respecto, la compañía estatal enfatizó que cumple con la normativa vigente dado que "la información respecto de dietas, reembolsos de gastos y viáticos de los directores es actualizada mensualmente en la página web de la empresa, cumpliendo con lo establecido por la ley en materia de transparencia activa".

ENAP también acotó que la información enviada a la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados tiene una información inexacta porque hay un viaje a Punta Arenas que no se realizó -donde iban los directores Albornoz, Manubens y Azócar- y que "dichos montos serán reembolsados y deben ser eliminados de la planilla".

Los otros directores