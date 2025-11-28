III Barómetro de las Gerencias Legales: la IA irrumpe como prioridad y se afianza foco en la gestión de riesgos

La entrega de resultados de la medición realizada por EY y la comunidad Entre Códigos de Diario Financiero fue analizada por un destacado grupo de gerentes legales.

Cambios de tendencia relevantes arrojó el III Barómetro de las Gerencias Legales 2025, elaborado por EY en colaboración con Diario Financiero. Un salto explosivo del interés por el uso de inteligencia artificial y una mayor preocupación por la relación con estudios de abogados y proveedores externos son parte de los temas que esta nueva medición entregó, dando luces de las inquietudes y desafíos del área en el corto y mediano plazo.

Los resultados, que fueron analizados junto a un grupo de fiscales representantes de distintas industrias, fueron justamente valorados por generar data comparativa para mejorar el entendimiento de los retos y dificultades que enfrentan en su operación diaria, dando cuenta de la transformación que viven los departamentos legales de las corporaciones.

Uno de los aspectos que se volvió a confirmar es el fortalecimiento de las áreas de cumplimiento, donde este año las empresas con departamentos separados del legal superaron por primera vez el umbral del 50% (51%), es decir, más de la mitad de las empresas encuestadas dijo tener estos roles divididos dentro de la organización. A juicio del socio de servicios legales de EY, Pedro Lluch, esto tiene relación con la mayor carga regulatoria y responsabilidades derivados de nuevas normativas como la Ley de Delitos Económicos y Ley Karin, específicamente.

En el capítulo de las mayores preocupaciones del área, subieron los temas de protección y privacidad de datos, que saltaron de 40% a 49% este año, también impulsados por la implementación de la nueva normativa de datos que comienza a regir en diciembre de 2026, lo que hace poner especial foco en ello.

Otro tema que también se manifestó con inquietud es la regulación tecnológica, cuya preocupación aumentó 10 puntos porcentuales, además de las tecnologías en evolución, que subió 7 puntos respecto de la medición anterior. “Pero más notable aún es el ítem ‘relación con estudios de abogados y proveedores externos’ que pasó de no figurar en años anteriores a saltar entre las principales preocupaciones (16%)”, mencionó el reporte.

Según Lluch y el grupo de gerentes legales convocados a la mesa de análisis, -integrada por Ximena Santibañez (Walmart), Alejandro Rubilar (JP Morgan), Dafne González (Falabella), Rodrigo Pérez (Colbún), Cristián Risopatrón (Salfacorp), José Alonso Sánchez (ABInBev) y Teresita García de la Huerta (Sky Airline)-, lo anterior tiene que ver con un aumento de las necesidades legales y la mayor urgencia de poner foco en la gestión de riesgos.

“El desafío actual de las gerencias legales es conformar un equipo de abogados, integrados al negocio, con calidad profesional y gran capacidad de adaptación a la transformación de las empresas y a las nuevas exigencias legales, sin comprometer la calidad del trabajo legal o arriesgar el negocio de la compañía”. Rodrigo Pérez (Colbún)

No obstante, mostraron matices respecto de la lealtad hacia los estudios legales. Mientras unos manifestaron su preferencia por mantener un mismo pool de oficinas jurídicas para materias específicas, premiando la confianza y el conocimiento que tienen de las empresas, por otra parte, hay una corriente de fiscales que prefieren “evitar el riesgo de captura” y dicen estar buscando en forma permanente asesores, lo que a su juicio, tiene el incentivo de encontrar propuestas o soluciones más innovadoras o con otras miradas del problema o encargo que realizan.

Asimismo, los fiscales presentes en la mesa llamaron la atención respecto de los desafíos de los estudios de abogados, entre los cuales está el fin del cobro por hora, que a su juicio, con la inteligencia artificial ya no se justificará a futuro.

Siguiendo con los temas de preocupación, también hay algunos que disminuyeron interés respecto de las dos versiones anteriores. El más notorio es el caso de los asuntos de sostenibilidad y ESG, que bajó 8 puntos, así como “desarrollo y retención de talento”.

En lo que todos coincidieron es en el “rol estratégico que tiene la gerencia legal”, particularmente en la gestión de riesgos de la organización (56%), que destacó como el tema de mayor relevancia para la mayoría de empresas encuestadas, superando ampliamente el resto de las opciones. En segundo lugar en este ítem (rol estratégico) se ubicó la “transformación digital y protección de datos” y luego el “gobierno corporativo y relaciones con stakeholders y manejo de crisis”, ambos con 24%. “Lo que refleja la creciente relevancia del rol legal en fortalecer la gobernanza, anticipar riesgos y contribuir a la sostenibilidad reputacional de las organizaciones”, agregó la socia líder de Tax de EY, Javiera Contreras, quien también participó del análisis.

Tendencias

En cuanto a las “oportunidades y tendencias”, el mayor salto entre las preferencias lo dio el uso de inteligencia artificial, pasando de 24% a un 53% de menciones como el principal desafío de las gerencias legales. Aun así, el “ser cada vez más parte del negocio” se mantuvo como la opción principal con un 57%. Otros aspectos que subieron son las mayores exigencias regulatorias, externalización de servicios, aumento de productividad, mayor especialización y bienestar y conciliación familiar. Por el contrario, retrocedieron temas de diversidad, innovación y el mayor uso de tecnología (excluyendo todo lo que es IA).

Al profundizar sobre el fenómeno IA, la encuesta realizó dos preguntas adicionales relacionadas con la adopción de esta tecnología: su uso actual y sus objetivos. En el caso de los usos, un 45% de las gerencias legales y los representantes de las empresas que encabezaron la mesa coincidieron en que hoy está relacionado con la automatización de tareas repetitivas (como revisión de contratos o gestión documental) y luego con la generación de borradores legales y contratos (40%). Mientras casi un 30% de quienes respondieron señalaron no utilizar IA para ninguno de sus procesos.

Respecto de los objetivos de la implementación de IA, el más claro –por lejos- es aumentar la eficiencia y velocidad en los procesos legales (64%), confirmando que la prioridad es la optimización operativa. En segundo lugar (con 35%), destacó la búsqueda de liberar tiempo para tareas de mayor valor estratégico, señal de que las áreas legales aspiran a un rol más proactivo y de asesoría al negocio, indicó el reporte.

Por otra parte, fines como la reducción de costos (19%) y la optimización de la gestión de riesgos (15%) aparecen en menor medida, reafirmando que la incorporación de IA se enfoca más en la productividad. Finalmente, solo un 11% de quienes usan esta tecnología no ha definido todavía una meta específica, “reflejando que la madurez digital de los departamentos legales es dispar y que el proceso de adopción sigue en evolución”, precisó Lluch.

Talento

Aun con la mayor carga laboral que vislumbran las áreas legales de las empresas, un 53% dice que los próximos tres años no esperan mayores cambios en su dotación de personal, lo que plantea desafíos relevantes en términos de productividad, optimización de procesos, priorización tareas y más apoyo de herramientas tecnológicas, concluyó el panel.

Por otra parte, los resultados también reflejaron que la representación de mujeres en el área legal de las empresas todavía enfrenta desafíos para alcanzar un equilibrio de género sólido. Así, la presencia femenina en la mayoría de los equipos legales en promedio todavía está bajo el 50%.

“Me parece interesante ver cómo se ha instalado bastante consenso sobre la importancia de contar con un equipo especialista dedicado al compliance en las compañías. En Grupo Falabella fuimos pioneros en esa figura, hace más de una década, precisamente porque una gestión robusta en esa materia requiere de habilidades y recursos que son distintos a los de la asesoría legal operacional”. Dafne González (Grupo Falabella)

“Uno de los mayores desafíos hoy es lograr el equilibrio entre la protección legal robusta que exige el entorno regulatorio actual y la agilidad que demanda el negocio para competir en mercados cada vez más dinámicos. En este ámbito tengo la expectativa que la tecnología se convertirá en una gran aliada, pero aún se encuentra en una etapa incipiente de desarrollo”. Teresita García de la Huerta (Sky Airline)

“La gerencia legal es mucho más que asesoría normativa... Somos arquitectos de la estrategia. En Walmart Chile asumimos ese desafío para seguir innovando estratégicamente y consolidar una gerencia legal moderna, alineada con las tendencias que transforman el mundo empresarial”. Ximena Santibañez (Walmart)

“En un contexto de mayor presión regulatoria, el mayor desafío y oportunidad que veo para las gerencias legales es la profesionalización de los niveles de servicios que prestan y la medición del retorno/beneficio que generan para las empresas, siendo la tecnología un habilitante clave para eso”. José Alonso Sánchez ( Cervecería AB InBev)

“El desafío estratégico de las gerencias legales es articular confianza, anticipar y gestionar riesgos con perspectiva global y liderar tanto transacciones como el desarrollo profesional de los abogados”. Alejandro Rubilar, (JPMorgan)