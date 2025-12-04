Cambios en LarrainVial: Andrés Urzúa es nombrado como nuevo gerente general de la corredora

En tanto, anunció la separación del área de mercado de capitales en dos pilares: sales & trading y distribución de fondos de terceros.

Andrés Trivelli, quien se apresta a liderar la matriz del Grupo LarrainVial desde enero de 2026, ya encontró sucesor en la gerencia general de la corredora del holding.

A través de un comunicado interno al que tuvo acceso DF, el nuevo CEO de LarrainVial SpA anunció el nuevo ascenso al interior de la intermediaria.

“El directorio de LarrainVial Corredores de Bolsa ha decidido nombrar como nuevo gerente general a Andrés Urzúa”, anunció Trivelli.

Tal como adelantó este medio, el hasta hoy gerente de renta variable de la corredora era uno de los principales candidatos para tomar la posta.

El ejecutivo “se sumó a LarrainVial hace más de 15 años y ha sido parte de la mesa de acciones desde que entró a la compañía”, señaló la comunicación del próximo gerente general del holding.

“Estuvo 3 años en LarrainVial Securities en Nueva York y ha sido el responsable de impulsar la exitosa reestructuración de nuestra plataforma de intermediación de acciones en su rol de gerente de renta variable”, añadió.

Mercado de Capitales

Además, Trivelli anunció dos cambios adicionales en el área de mercado de capitales de la firma, de la que también era socio líder.

“Dado el importante crecimiento alcanzado en varias líneas de negocio y para seguir mejorando el servicio a nuestros clientes a nivel global, es que hemos decidido separar el área de marcado de capitales en dos grandes pilares”, reveló.

De esta manera, “por un lado, crearemos el área de sales & trading global que lideraran Andrés Urzua y Gabriel Villalobos, y por otro, dejaremos el DP3 (distribución de fondos de terceros) como un pilar separado bajo el liderazgo de Andrés Bulnes”, detalló la comunicación del ejecutivo.

“Estos pasos importantes son fruto del éxito que hemos tenido en estas líneas de negocios y adicionalmente constituyen un reconocimiento a Andrés Urzúa, Gabriel Villalobos y Andrés Bulnes en sus exitosas carreras profesionales dentro de LarrainVial”, concluyó Trivelli.