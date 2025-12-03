Sura se querella por fraude y estafa como parte del proyecto inmobiliario Reserva Oriente en Vitacura

La sociedad Seguros Generales Suramericana, que forma parte del Grupo Sura, presentó una querella criminal por los delitos de contrato simulado, fraude de seguros, estafa y lavado de activos en contra de todos quienes resulten responsables, como parte del proyecto inmobiliario Reserva Oriente, en avenida Las Hualtatas a la altura del 11 mil, Vitacura.

En su acción judicial, que ya fue declarada admisible por el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Sura detalló que los grupos Sencorp (ligado a la familia Senerman) y Muni (del clan Santa Cruz Munizaga) junto a Metlife, son los accionistas de la sociedad Nuevos Desarrollos II SpA (ND-II) la que, a inicios del año 2021, comenzó a desarrollar y ejecutar la primera etapa del Proyecto Reserva Oriente, que contemplaba la construcción de dos edificios residenciales de 10 pisos cada uno, con una inversión estimada en unos $ 40 mil millones.

Añadió que la iniciativa se estructuró de forma tal que fuera desarrollada por intermedio de la sociedad ND-II y esta, a su vez, por dos sociedades relacionadas: Inmobiliaria Reserva Oriente Uno SpA e Inmobiliaria Reserva Oriente Dos SpA, cada una de las cuales sería propietaria de un edificio residencial.

Para la construcción de cada torre, explicó Sura, las inmobiliarias contrataron, en febrero de 2021, a otra empresa relacionada al grupo Sencorp, la sociedad Casur.

Las obras fueron paralizadas a mediados de 2022, con un avance estimado del 12% del proyecto.

“Sura emitió cuatro pólizas de seguro de caución por el importe total de 415.965,01 UF, y por las cuales terminó desembolsando fraudulenta e indebidamente más de 395.000 UF, esto es, el equivalente en pesos por más de $ 15.400 millones y realizándose además graves y alevosos actos tendientes a distraer bienes en los que podrían hacerse valer las responsabilidades civiles emanadas del delito”, dijo en su querella Matías Balmaceda, en representación de Sura.

“Totalmente incompetente”

Las pólizas de seguro de caución son una garantía que protege al asegurado (beneficiario) ante eventuales incumplimientos de obligaciones contractuales por parte del tomador del seguro (afianzado).

De este modo, añadió Sura en su querella, la compañía garantiza que el asegurado recibirá las prestaciones comprometidas por el deudor, en caso de que este último no cumpla.

A diferencia de otras pólizas de seguro donde la aseguradora asume el riesgo final de la pérdida, en las pólizas caución ello no ocurre, pues si la aseguradora paga al asegurado por el incumplimiento del afianzado, tiene por esencia el derecho legal a exigirle al afianzado el reembolso total de la cantidad pagada (o sea, no asume el riesgo final de la perdida), explicó la querellante.

“Según ha podido saber, una serie de directivos y ejecutivos del grupo Sencorp, del Grupo Muni y Metlife se concertaron para ocupar a Casur (relacionada al grupo Sencorp) como una caja para obtener flujos a su favor para fines ajenos al proyecto y cuyo destino desconocemos. Para ello, se imputaron falsos incumplimientos contractuales a Casur y así se procedió a ejecutar las pólizas de construcción y cobrar el seguro”, sostuvo el abogado Balmaceda en su querella.

Y añadió: “En definitiva, los ejecutivos del grupo Sencorp (y del grupo Muni) decidieron paralizar las obras por razones ajenas a los supuestos incumplimientos de la constructora de Sencorp (Casur), según lo acreditan los amables correos electrónicos antes citados, para luego, éstos mismos ejecutivos (en su mayoría de Sencorp pero con intervención de grupo Muni y Metlife) sostener frente a las aseguradoras algo totalmente distinto: que Casur (la constructora de Sencorp) habría sido una constructora totalmente incompetente que habría incumplido gravemente sus obligaciones, para así hacerse de dineros provenientes de las pólizas de seguro”.

En su querella, Sura dijo dichos dineros, luego debían ser reembolsados por la propia Casur. “Pero, casualmente Casur fue sometida a un proceso de liquidación forzosa que derivó en que las aseguradoras jamás pudieran ser reembolsadas por Casur, empresa respecto de la cual los involucrados siquiera intentaron salvar –pues estimamos era parte de su plan– a diferencia de un sinnúmero de otras empresas en que los involucrados han solicitado reorganizaciones concursales para evitar la liquidación”, dijo la aseguradora en su querella, en la cual acusó que “la conducta desplegada por los involucrados generó un error en los ejecutivos de Sura, al inducirla a creer que los antecedentes presentados al momento de la contratación y del posterior cobro de las pólizas reflejaban la realidad del proyecto y su cobertura”.

Consultados por Diario Financiero, desde Sencorp y Metlife no hicieron declaraciones. Hasta el cierre de esta edición, no fue posible tener la versión del grupo Muni.