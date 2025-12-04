¿Chile se cae o no se cae a pedazos? Kast y Jara se enfrentan tras afirmación de Boric en el Encuentro Anual de la Industria

El candidato Republicano sostuvo que "el Presidente lamentablemente está desconectado de la realidad”, mientras que la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, planteó que “la centroizquierda y el progresismo han hecho que Chile crezca”.

La afirmación del Presidente de la República, Gabriel Boric, la noche de este miércoles en la Sofofa enfrentó hoy a las candidaturas presidenciales.

“Debemos estar contentos y ponernos otros límites pero no caer en catastrofismo y profecías autocumplidas. Déjenme decirles que Chile no se cayó a pedazos y tenemos buenos motivos para estar orgullosos. El diálogo entre la empresa y el Estado es muestra de ello. No se trata de decir que está todo mal, sentirnos orgullosos de las cosas que estamos haciendo bien”, dijo el mandatario.

El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, refutó los dichos del jefe de Estado; mientras que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, señaló que el futuro en materia económica se ve promisorio.

Al ser consultado por los dichos de Boric, Kast indicó que “el Presidente lamentablemente está desconectado de la realidad del país” y enfatizó que “Chile lamentablemente no es el Chile que él ve. Las mismas personas con las cuales él estuvo ayer (en Sofofa) saben que hay un millón de desempleados, saben que hay más de dos millones de personas en la informalidad. Y eso es lo que se vio reflejado en la última elección, donde mayoritariamente la ciudadanía le dijo basta, queremos un cambio real”.

Agregó que “teniendo una situación tan grave como la del norte y decide permanecer en el sur, no sé si ha podido volver a visitar a las familias -que dijo que no iba a dejar abandonadas en Viña del Mar- y tenemos un ministro de Vivienda que está con el tema de las usurpaciones pero no ha sido capaz de devolverle la esperanza a esas personas, teniendo los recursos. Es algo bien impresionante”.

También, el exdiputado sostuvo que “el Presidente dice que Chile no se cae a pedazos, pero que le pregunte a los familiares de las 40 mil personas que mueren al año por falta de atención en salud, a las familias que viven en educación el drama de la tómbola, a los que han esperado 10 años en algún comité de allegados pero están privilegiando a una toma de un terreno usurpado” y volvió a preguntarse: “¿Cómo no se va a estar cayendo a pedazos, si él le mintió a toda la ciudadanía diciéndole que no iban a haber apitutados y tiene a sus amigos apitutados?”.

"El progresismo ha hecho que Chile crezca"

Jara, por su parte, respondió en San Bernardo durante una actividad sobre seguridad para los primeros 100 días, enfatizandoque a diferencia de lo que muchos puedan pensar “la centroizquierda y el progresismo han hecho que Chile crezca”.

Jara no dudó en mostrar su optimismo sobre el futuro económico del país, con dardos al candidato republicano. “En vez de encender el miedo, quiero encender la esperanza. La perspectiva económica para Chile es muy positiva. El precio del cobre subirá en los próximos años, impulsado por la mayor demanda internacional y las restricciones a la producción en China. ¿Cómo no vamos a estar optimistas? Chile tiene un gran futuro por delante”, afirmó.

La candidata destacó los avances que se han logrado a pesar de las dificultades que había tenido este Gobierno y que -a su juicio- “sí fue un Gobierno de emergencia porque se recibió con una alta inflación, con la economía estancada y producto de una pandemia”.

Y agregó que las agencias internacionales lo reconocen: “Las clasificadoras de riesgo internacional tienen muy bien categorizado el país. La cartera de inversiones es cercana a los US$ 80 mil millones que está ahora pendiente para los próximos meses y que pretendo destrabar”.