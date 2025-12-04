Click acá para ir directamente al contenido
¿Chile se cae o no se cae a pedazos? Kast y Jara se enfrentan tras afirmación de Boric en el Encuentro Anual de la Industria

El candidato Republicano sostuvo que "el Presidente lamentablemente está desconectado de la realidad”, mientras que la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, planteó que “la centroizquierda y el progresismo han hecho que Chile crezca”.

Por: Rodolfo Carrasco y José Tomás Rodríguez

Publicado: Jueves 4 de diciembre de 2025 a las 16:01 hrs.

