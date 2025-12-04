En su último encuentro anual con la Sofofa, Boric resalta las recientes cifras económicas: “Chile no se cae a pedazos”

El mandatario valoró el crecimiento señalando que “el año pasado se decía hasta el cansancio que el crecimiento sería de 1,5% y fue 2,6%; pero no nos alegramos, debemos ir más allá”.

En el marco del Encuentro Anual de la Industria 2025, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el Presidente Gabriel Boric entregó su último discurso ante los grandes empresarios antes de dejar el mandato en marzo, oportunidad en que destacó los logros de su administración y afirmó que “Chile no se cae a pedazos”.

En su exposición, el jefe de Estado reconoció que antes de llegar al Gobierno le tenía desconfianza al sector privado y que en estos cuatro años ha logrado construir puentes de diálogo pensando en el bien de Chile.

El mandatario inició sus palabras agradeciendo a la titular de la entidad, Rosario Navarro. "Hablamos de la confianza, la conocía hace años y le dije: En los empresarios no confío. Eso fue antes de ser Presidente y durante el ejercicio del cargo ella ha mantenido un canal abierto y esfuerzo sincero por establecer esos puentes”.

“Quiero valorarlo, porque con otros gremios no ha sido igual. Hemos tenido un diálogo permanente sin renunciar al rol distinto que tiene el Gobierno y la empresa, pero con una visión común de Chile y siempre con esfuerzo colaborativo. A mí me ha ayudado para mejor y me ha hecho cuestionarme cosas”, indicó.

También se sinceró en que “hay ciertos ejemplos simbólicos en que se expresa esto. Le decía que me daba lata ir a estos encuentros en CasaPiedra”, pero “cuando asumimos sabía que esos espacios de diálogo los íbamos a incentivar, sabíamos que veníamos de momentos difíciles como el estallido social y la pandemia. Había desconfianza y teníamos voluntad de dialogar y encontrar acuerdos. No tenían que ver con resultados de dos plebiscitos, sino que con la convicción que me he formado. Y es que al final del día, los fanáticos que creen que solo tiene la razón no llegan a ninguna parte y es el diálogo entre los que piensan distinto y conversan lo que permite avanzar”.

Destacó como buenos ejemplos de alianzas público y privada los viajes de Estado a distintos países en lo que ha ido acompañado de delegaciones empresariales.

“El viaje a India, gracias a ese viaje, hoy estamos en la cuarta ronda de negociación y espero que a inicios del próximo podamos firmar una cuerdo de libre comercio con la India. Eso no se logra por casualidad”, dijo la autoridad.

Ambición por crecer más

Boric afirmó que “la historia reciente y los dos procesos constitucionales nos han enseñado que no hay atajos para alcanzar el desarrollo y nadie puede imponer, requerimos la colaboración de todos”. Agregó que incluso “la imagen de Chile es mejor que la que a veces tiene la elite acá, Chile es un país serio y confiable”.

Señaló también que “el crecimiento económico es fundamental y no estamos conformes con el PIB potencial de hoy. Podemos crecer más y tengo la convicción que en este Gobierno hemos sentado las bases para crecer más y se ha crecido más de lo que algunos pensaban”.

El mandatario habló de logros conjuntos con el sector privado “porque al final del día la gran mayoría del empleo no lo da el Estado central, la disminución del desempleo, el descenso de la inflación que llegó a estar en un 14% y que va a converger al 3% el próximo año se logró en trabajo conjunto con el Banco Central, las exportaciones siguen batiendo records”.

Y afirmó: “Debemos estar contentos y ponernos otros límites pero no caer en catastrofismo y profecías autocumplidas. Déjenme decirles que Chile no se cayó a pedazos y tenemos buenos motivos para estar orgullos. El diálogo entre la empresa y el Estado es muestra de ello. No se trata de decir que está todo mal, sentirnos orgullosos de las cosas que estamos haciendo bien”.

Para terminar, reflexionó ante la audiencia compuesta por empresarios, académicos, parlamentarios y autoridades: “Espero que cuando ya calmadas las pasiones se pueda hacer una evaluación de lo que han sido estos cuatro años (de su mandato), espero haber contribuido con un granito de arena en espacios de diálogo para hacer un Chile mejor”.