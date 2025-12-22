José Antonio Kast aboga por los acuerdos: “Tenemos que respetar a la oposición”

En entrevista con Canal 13, el mandatario electo adelantó que viajará a Ecuador esta semana y a Perú -en enero- para tratar temas de seguridad.

Poco más de doce minutos se extendió la entrevista que dio el Presidente electo, José Antonio Kast, al noticiero central de Canal 13 la noche de este domingo. Se trató de la primera conversación con un medio de comunicación tras su triunfo en segunda vuelta, donde puso foco en lo que serán sus primeras medidas de Gobierno y el fuerte énfasis que tendrá en materia de seguridad, tema que, además, lo llevará a reunirse en los próximos días con mandatarios de países vecinos para hablar de migración.

En la entrevista reiteró que cuando parta su mandato espera que “todos aquellos migrantes irregulares –que quieran volver a Chile- hayan dejado el país”. Y para aquellos que no lo hayan hecho, en los primeros 90 días tiene la expectativa de lograr un acuerdo en el Congreso para que “lo que hoy es una falta se convierta en delito”, y añadió: “Vamos a ser muy duros no solo con los que crucen la frontera de forma irregular, sino contra aquellos que los transporten, los alberguen(…)”, apuntó.

Asimismo, Kast admitió que si bien logró, junto a su partido y quienes lo apoyaron, ganar la elección con fuerza, hacia adelante necesitarán de sus adversarios políticos para sacar adelante su plan de Gobierno.

“Necesitamos recuperar la paz en Chile… tenemos claro que somos un Gobierno con una fuerza importante, pero tenemos que respetar a la oposición (…) Si queremos recuperar la seguridad fronteriza, los puertos y aeropuertos, para eso se requieren acuerdos”, dijo.

Como ha sido la tónica desde que ganó la elección, el Presidente electo evitó polemizar con el actual Gobierno, pero sí aprovechó la instancia para reafirmar su política de austeridad, que busca sea un sello de su administración. Lo anterior, no solo con su manifiesta intención de vivir en La Moneda, con los eventuales ahorros de costo en arriendo y seguridad, sino apuntando contra los supuestos “amarres” que se habrían dejado en la reciente negociación entre el Ejecutivo y los trabajadores del sector público. A ellos hizo un llamado: “Si alguien que asumió hace poco y quiere quedarse amarrado, piénselo bien por el bien de Chile”.

Aunque no quiso dar detalles de quiénes podrían ser sus ministros, al ser consultado específicamente por el economista José Luis Daza, solo dijo que se trataba de un gran colaborador y amigo y calificó de “impresionante” lo que han logrado en el vecino país con la baja en la inflación y la reducción de la pobreza.

Kast también habló de sus próximos movimientos, que lo llevarán a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa el día martes y en enero realizará una visita a Perú para hablar con el mandatario de ese país, José Jerí.