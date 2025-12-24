Louis de Grange se reúne con Arrau en "La Moneda chica" de Kast
El expresidente de Metro llegó al centro de operaciones del Presidente electo. El encuentro se centró principalmente para abordar temas de infraestructura.
Ad portas de Navidad, la denominada “La Moneda chica” del Presidente electo, José Antonio Kast, mantuvo su ritmo de reuniones.
En esa agenda ha tenido un rol protagónico el exconstituyente y jefe de campaña de Kast, Martín Arrau, quien suena como posible ministro de Obras Públicas y ha encabezado una ronda de conversaciones sectoriales con especialistas en materias como agua, transporte e infraestructura.
Este martes fue el turno de Louis de Grange, expresidente de Metro (2018-2022) y exdirector de la empresa estatal (2012-2014), quien llegó hasta las oficinas del comando ubicada en la comuna de Las Condes para sostener una reunión con Arrau. A la salida, cerca de las 11:00 horas, Arrau señaló que el encuentro se centró “principalmente” en temas de infraestructura, en el marco del trabajo preparatorio del equipo de Kast de cara a su instalación en La Moneda el próximo 11 de marzo.
En esa misma línea, Arrau había sostenido el día lunes una reunión con Jorge Alé Yarad, exdirector general de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), instancia en la que abordaron temas hídricos, con foco en el abastecimiento de agua en zonas rurales.
