A 4 meses de su muerte, el fundador de Fantasilandia entra al Salón de la Fama mundial en la industria de parques de diversiones

EL 17 de noviembre pasado, el empresario Gerardo Arteaga Cerda, acompañado de su madre María Inés Cerda, pronunció un breve discurso en Orlando, Estados Unidos, en el que recordó a su padre, Gerardo Arteaga Oehninger, el fundador y artífice de Fantasilandia, fallecido en agosto pasado.



“Mi padre fue un visionario que tuvo diversos negocios durante su vida. Pero el que realmente le cautivó el corazón fue la industria de los parques y las atracciones, porque amaba el impacto que tiene en la vida de tantas personas. Mi padre impulsó el crecimiento con una decisión de expansión en una época en la que en Latinoamérica había mucha inestabilidad que se extendía a muchos negocios más allá de nuestro parque Fantasilandia”, dijo su hijo, ante una concurrida audiencia. Y allí recordó y reprodujo algunas de las últimas palabras que le dijo su progenitor: “Gerardo, haz las cosas cuando crees que son correctas. El momento perfecto nunca existe. Hay una gran recompensa para quien hace las cosas en esta vida”.



El aplauso fue cerrado, pues este discurso se dio en un contexto verdaderamente especial para la familia, pues la Asociación Internacional de Parques de Atracciones -IAAPA, por su sigla en inglés, y que reúne a los principales operadores del mundo, como Disney y Universal- acaba de nominar al fundador de Fantasilandia como miembro del Salón de la Fama de la entidad.





Se trata de un reconocimiento de escala mundial, pues ese selecto Hall of Fame de IAAPA lo integran personalidades y referentes como Walt Disney, el creador de Mickey Mouse y el visionario tras el afamado Disney World. De América Latina sólo lo han recibido antes el empresario mexicano Xavier López Ancona, el creador de KidZania, y Marcelo Gutglas, considerado el pionero en esta industria en América Latina, con el parque Playcenter, de Sao Paulo.



Gerardo Arteaga Oehninger recibió este galardón de forma póstuma, porque si bien la entidad lo consideraba desde hace tiempo para dárselo, esperaron a que su hijo no formara parte del comité que elige a este selecto cuadro de personalidades mundiales en la industria del entretenimiento. Gerardo Arteaga Cerda -que salió justo este año de este comité- había sido incluso presidente de la IAAPA hace una década atrás (2014-2015) y su padre se había acercado a esta entidad mundial antes de que comenzara el negocio, para aprender del mismo.



En esta oportunidad, también fueron integrados a este Hall off Fame Keith James, quien fue parte de Universal Studios; Su Zhigang, el fundador de Chimelong Group, un grupo de parques asiáticos; y Dolly Parton, la actriz y cantante estadounidense, que en una faceta menos conocida dio vida en conjunto con Herschend Family Entertainment a Dollywood, un parque temático y acuático ubicado en Tennessee.



Aunque Fantasilandia abrió sus puertas el 26 de enero de 1978, sus orígenes pueden situarse hace justo 50 años, cuando el 29 de diciembre de 1975 Arteaga -un ingeniero agrónomo UC- instalaba en el estero Marga Marga, de Viña del Mar, un grupo de autitos chocadores (ver recuadro).



La leyenda cuenta que ahí pasó una de las primeras anécdotas que han rodeado al desarrollo de esta compañía: Arteaga con su señora estaban celebrando su aniversario de matrimonio en Viña y se les ocurrió ir a mirar cómo estaba funcionando este incipiente emprendimiento de los autitos. La sorpresa fue que estaban desbordados de público, filas inmensas, por lo que ambos se tuvieron que poner a trabajar vendiendo tickets y atendiendo a los entusiastas clientes.



Diversur

Hoy los negocios vinculados a los parques de atracciones que dependen de la familia Arteaga son mucho más que la sede de Fantasilandia ubicada en Avenida Beaucheff, en Santiago. Agrupados en Diversur, que surgió como una suerte de oficina de servicios compartidos para las diversas unidades del grupo, manejan además de Fantasilandia, más de un centenar de Happyland, el negocio de entretenimiento ubicado en centros comerciales, que considera unos 60 en Chile, 40 en Perú y 15 en México, pues el negocio que manejaban en Colombia fue cerrado en 2020 por la pandemia. A esto se suma un único local bajo la marca Funtopia, de Mall Sport, y también la agrícola Las Dos Amalias.



La muerte del fundador, dicen personas cercanas, no trajo grandes cambios en el funcionamiento y la gobernanza, que funciona con un consejo familiar que integran la viuda de Gerardo Arteaga y los cuatro hermanos Arteaga Cerda -José Luis, María Carolina, Luis Felipe y Juan Gerardo-, en el cual dos de ellos tienen además funciones más directas, ejecutivas y/o directivas en los negocios. Gerardo como vicepresidente ejecutivo de Diversur, y Felipe, radicado en Perú, como gerente general de Happyland en ese país.

El traslado, los containers

y el estilo Orlando

Con ventas en Fantasilandia por unos 1.250.000 tickets este 2025 -ya recuperados del bajón ocasionado a la actividad por el estallido y luego la pandemia-, Fantasilandia está en este momento en un período expectante y de expansión.



En octubre de 2027 se acaba el período de 50 años de concesión en sus actuales dependencias en la comuna de Santiago, en Parque O’Higgins, por lo que vienen trabajando hace años lo que será su traslado a una nueva locación, en la comuna de San Bernardo, en el sector de Lo Herrera, en el kilómetro 26 de la autopista. Un predio propio -adquirido hace unos años- que es cuatro veces mayor que la actual locación. De 7 hectáreas en su actual emplazamiento, pasarán a 30 hectáreas. Será un Fantasilandia “con esteroides”, dicen personas que conocen del traslado de las más de 40 atracciones mecánicas existentes en Fantasilandia, más diversos restaurantes, tiendas, etc.



En la nueva ubicación está considerado además un parque acuático independiente, de clase mundial, al estilo de los existentes en Orlando, cuyo nombre ya está zanjado será distinto a Fantasilandia y que se inaugurará a fines de 2026. Y la nueva Fantasilandia, a fines de 2027, considerando un traslado que podría durar unos cuatro a seis meses estimativos en ese año, por la envergadura de la infraestructura considerada.



Un dato: sólo para el Tren Minero llegaron unos 110 containers con las piezas para armar esta montaña rusa, que no es de las más grandes. Por lo mismo, todo el período de desarme, embalaje, traslado, rearmado y pruebas, lo tienen agendado tentativamente para la temporada baja invernal y de lluvias de ese 2027, de modo de no afectar la concurrencia del público. Un cambio que no los amilana. Como también recordó su hijo Gerardo Arteaga Cerda en Orlando, la vida, como siempre, es una montaña rusa.

Un espía en la historia y la “violencia controlada”

que inspiró a Arteaga





La historia de Fantasilandia está inevitablemente ligada a la de un sacerdote, Josse van der Rest, quien conocía a Arteaga del Colegio San Ignacio. El sacerdote -quien antes de consagrarse a la vida religiosa había sido francotirador en la Segunda Guerra Mundial y espía para los ingleses contra los alemanes- había llegado en 1958 a Chile, desde Bélgica, para hacerse cargo de las hospederías del Hogar de Cristo.



Ya de adulto, Arteaga se había dedicado a emprendimientos relacionados con el agro -exportación de frutas en la zona de Paine- y luego con el movimiento de tierra, y tenía un taller mecánico para la mantención de esa maquinaria. Pero en 1975 recibió un llamado del sacerdote para pedirle ayuda. Ocurría que en su labor social Van der Rest estaba sin fondos y necesitaba conseguir recursos. Y le pidió a Arteaga que se consiguiera un crédito, entregándole a cambio unos autos scooters o autitos chocadores que, de hecho, al sacerdote le habían servido para financiar su labor en el Hogar de Cristo, arrendándolos en ferias, pero que ya estaban en mal estado y con falta de mantención.



Arteaga, siguiendo el espíritu ignaciano, cumplió y pidió el préstamo y se quedó con estos carros destartalados, que luego de refaccionarlos instaló en el estero Marga Marga, en Viña del Mar. Luego los instaló en Santiago, cerca de lo que hoy es Parque Arauco. Y tras un viaje de negocios a Brasil -motivado por la empresa de movimiento de tierra- se decantó por la idea de instalar un parque de diversiones en Santiago, palpando que la entretención y los parques de diversiones podrían ser un mucho mejor negocio que el agro -que venía de un mal período por la Reforma Agraria- y el movimiento de tierra.



En Chile sólo existían los Juegos Diana en esa época, e importante para esta decisión fue la relación que entabló con Marcelo Gutglas, considerado el pionero en esta industria en América Latina, con el parque Playcenter, en Sao Paulo, quien le habló de IAAPA y le abrió el circuito de contactos con proveedores, operadores, etc.



De vuelta en Santiago, a Arteaga se le ocurrió comunicarse con la Municipalidad de Santiago. Un cercano cuenta que su primera interlocución con el alcalde de la época, Patricio Mekis, fue fortuita. Ocurría que llamó a las 8 AM y contestó el mismo alcalde, la única persona en la oficina en ese momento, quien le dio el apoyo y el lugar para emprender el proyecto a título de concesión, en una zona que estaba muy abandonada del Parque O’Higgins.



Arteaga sumó a socios: a su amigo, ex compañero de carrera en la UC y socio en el negocio agrícola Enrique Rodríguez Calvo y a los hermanos Juan Pablo y Alfonso Barroilhet Correa. Con un crédito Corfo compraron los primeros juegos en Europa. En 1977, Arteaga se hizo miembro de la IAAPA -el tercer miembro en América Latina-, y el 26 de enero de 1978, Fantasilandia abría sus puertas con ocho juegos: Pulpo, el Century 2000, la Mansión Siniestra, la Alfombra Mágica, un carrusel, el Ford T, Amor Express, y los autitos chocadores.





Pudo llamarse Itahue, porque buscaron un nombre autóctono, pero finalmente optaron por su actual denominación. Aparte del negocio que veía, Arteaga era un ferviente creyente en que a la juventud había que darle opciones de entretención para que no cayeran en vicios. Hablaba incluso de la “violencia controlada”, experimentar con emociones, terror, adrenalina y velocidad, pero dosificadas y en un ambiente de total resguardo. En todos estos años Fantasilandia nunca ha tenido un accidente fatal.



El mismo Arteaga era un entusiasta y catador de montañas rusas, cuyo nombre viene de una entretención propia de la Rusia zarista, de tirarse en trineo por las gélidas montañas con nieve, en circuitos.