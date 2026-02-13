Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

El plan de TV y radios de Andrónico Luksic para renovar el guion del 13

Con el desembarco de Consuelo Saavedra en Canal 13 y el traslado de Mónica Pérez a la señal 2, el holding mediático de Andrónico Luksic activa un cambio de ciclo. Tras años dedicados a detener el desangre financiero, la estación televisiva y su brazo radial, RDF Media, apuesta por la diversificación: regresan a la producción local de realities, entran al mercado de los audiolibros y preparan la construcción de un teatro para capturar ingresos fuera de pantalla. Incluso, ya incursionan en el cine. Acá, los directores ejecutivos Cristián Núñez y Gabriel Polgati revelan la nueva hoja de ruta de Inés Matte Urrejola.

Por: María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 14 de febrero de 2026 a las 22:37 hrs.

María José Gutiérrez luksic Canal 13 Medios de comunicación
<p>El plan de TV y radios de Andrónico Luksic para renovar el guion del 13</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Lavín, el “lobista” de la economía chilena ante el empresariado español
2
Coffee break

El “Milagro” que se inauguró la semana pasada en Parque Tricao
3
Coffee break

El desconocido paso por la PUC de Marcelo Benítez, el CEO de Millicom, el nuevo socio de Telefónica
4
Coffee break

La exclusiva fiesta por San Valentín que organizan conocidos empresarios en la Península de Pucón
5
Por dentro

Mosa vs Cencosud: la batalla judicial por el terreno más codiciado de Puerto Varas
6
Coffee break

Quiénes son los árbitros que Chile y Bupa nominaron en litigio en el Ciadi
7
Por dentro

El negocio “de oro” de los Solari Donaggio en Brasil
8
Política

Carlos Peña sobre Kast: "Ha empleado su vida familiar como recurso político (…) Siendo así, es legítimo someter a escrutinio y a crítica la actitud que mantiene con su cónyuge en público”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete