Elizalde califica de "absurdo, jurídica y políticamente” amenazar con acusación constitucional a Grau por "amarre" de funcionarios públicos

El ministro del Interior descartó que las nuevas autoridades queden “atadas” por nombramientos y detalló cómo se está coordinando la transición con el equipo de José Antonio Kast para el cambio de mando.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó este viernes la controversia por la llamada ley de “amarre”, sobre la decisión del Gobierno de incluir en el proyecto de reajuste del sector público una norma para restringir el despido de funcionarios públicos, defendiendo que el cambio de Gobierno no queda condicionado por cargos de confianza y cuestionando el tono de la ofensiva parlamentaria contra la iniciativa.

En primer término, Elizalde sostuvo que “los funcionarios de confianza cesan en sus tareas el 11 de marzo y por tanto las nuevas autoridades van a poder designar a sus equipos de confianza para llevar adelante su trabajo”.

En ese marco, apuntó a la discusión sobre eventuales acusaciones constitucionales, donde la oposición ha puesto el foco en el ministro de Hacienda, Nicolás Grau: “Este instrumento está concebido con una finalidad distinta y si un parlamentario no comparte el contenido de un proyecto de ley, sea esto una moción, es decir, de origen parlamentario o un mensaje, es decir, teniendo su origen en una decisión del Gobierno del Poder Ejecutivo, lo que corresponde es que vote en contra de ese proyecto”.

Luego endureció el diagnóstico y agregó que "es absurdo, jurídica y políticamente" que se utilice una amenaza de acusación constitucional respecto de un proyecto de ley, rematando que esa medida “carecería de sentido”.

Sobre la cifra de 33 mil funcionarios que podrían verse beneficiados, el secretario de Estado explicó que se trataría, principalmente, de personal contratado para servicios de salud y de trabajadores traspasados desde municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En este último caso, puntualizó: “Por tanto, correspondían en este último caso a personas que ya eran funcionarios públicos, pero de dependencia municipal”.

Cambio de mando

En paralelo, Elizalde actualizó el estado de la coordinación con el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, subrayando el rol del Ministerio del Interior como contraparte del Ejecutivo.

En cuanto al acto de cambio de mando del 11 de marzo, precisó que la organización formal recae en el Congreso: “Dicho lo anterior, en lo que respecta al cambio de mando propiamente tal, la ceremonia, es decir, el acto mismo de cambio de mando que se realiza el 11 de marzo es organizado por el Congreso Nacional”.

Sobre las invitaciones, explicó que “la tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas y esas invitaciones son cursadas por la Cancillería”, agregando que ya existe coordinación: “Y de todas maneras ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del Presidente electo para llevar adelante este proceso”.

Eso sí, acotó que aún es prematuro hablar de confirmaciones: “En lo que respecta a las invitaciones en particular y a las confirmaciones de asistencia, todavía es muy pronto para tener la información correspondiente”. Y ante consultas por eventuales invitados, como el Mandatario del Salvador, Nayib Bukele, recalcó el criterio general se invita a los países con “quien Chile tiene relaciones diplomáticas y es el país respectivo el que determina quiénes van a ser sus representantes, que pueden ser jefes de Estado, jefes de gobierno o eventualmente otras autoridades del respectivo país”.