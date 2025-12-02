Click acá para ir directamente al contenido
Ampliación del postnatal para hombres y avanzar en sala cuna universal: las fórmulas para combatir la crisis de natalidad

El CEP, Espacio Público y el Centro de Políticas Públicas UC elaboraron una serie de recomendaciones para hacer frente a esta problemática y al envejecimiento de la población. Otra de las propuestas apunta a igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres.

Por: Carolina León

Publicado: Martes 2 de diciembre de 2025 a las 16:20 hrs.

Carolina León
<p>Sandra Quijada, Centro de Estudios Públicos (CEP). Andrea Repetto, Escuela de Gobierno de la UC y Espacio Público.</p>

Sandra Quijada, Centro de Estudios Públicos (CEP). Andrea Repetto, Escuela de Gobierno de la UC y Espacio Público.

