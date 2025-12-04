Reajuste del sector público: funcionarios concretan primera reunión con el Gobierno y presentan pliego de demandas

Las asociaciones están presionando a los ministros para iniciar el cronograma de reuniones lo antes posible y no esperar hasta después del resultado de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.

Este jueves, la mesa del sector público sostuvo su primera reunión con el Gobierno, representado por los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y del Trabajo, Giorgio Boccardo, dando inicio formalmente a la negociación anual de reajuste.

En la cita, los funcionarios presentaron sus demandas, las que -entre varios temas- incluyen un reajuste salarial real de 2%.

Y si bien los funcionarios y el Gobierno no entraron a discutir en detalle los temas del documento, sí conversaron respecto al cronograma de negociación, un tema que inquieta a los funcionarios, ya que al interior del Ejecutivo habría interés de discutir el tema después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 14 de diciembre.

“Explicamos nuestro petitorio, los ejes importantes para nosotros. Pero tenemos un problema con el calendario para negociar”, dijo la coordinadora de la mesa del sector público, Laura San Martín.

Según dijo, “queremos negociar antes de que sean las elecciones presidenciales. Independientemente de que el Parlamento va a ver el proyecto en sus tiempos, nosotros no podemos incidir en eso, pero sí incidir en la negociación. Así que esperamos que las autoridades de Gobierno nos den una fecha para negociar”, dijo y agregó que “nosotros estamos dispuestos a sentarnos a negociar todos los días, las 24 horas”.

En el pliego de negociación, además del alza salarial, los funcionarios piden que ningún trabajador que se desempeñe en el sector público obtenga un ingreso mensual por estamento inferior a $ 591.483 si son auxiliares, $ 658.265 si se trata de administrativos y $ 700.241 si son técnicos.

Como ya es habitual, en el texto las 16 organizaciones que son parte de la negociación, también solicitan mejorar los diversos bonos que reciben los trabajadores fiscales, entre ellos las bonificaciones de Navidad, Fiestas Patrias, vacaciones, entre otros.

Respecto al bono de término de la negociación -también conocido como bono de término de conflicto-, la propuesta presentada al Gobierno plantea una bonificación de $ 300 mil para aquellos funcionarios que ganan igual o menos de $ 987.277 líquidos y otro de $ 200 mil para quienes ganen sobre ese monto.