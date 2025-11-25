Hassett emerge como favorito en la audición para presidir la Fed de Trump

Los asesores y aliados del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideran que Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, es el favorito para ser el próximo líder de la Reserva Federal, según personas familiarizadas con el asunto, mientras la búsqueda para la sucesión de Jerome Powell entra en su recta final

Hassett es visto como alguien que trasladaría la estrategia del mandatario para recortar las tasas de interés a la Fed, que Trump ha querido controlar desde hace tiempo, según algunas fuentes.

Aun así, se sabe que Trump toma decisiones sorpresivas sobre personal y políticas, por lo tanto, la nominación no está zanjada. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a CNBC este martes que hay una buena posibilidad de que el Jefe de estado haga el anunció de su elección para el cargo en cuestión el próximo mes, antes del feriado de Navidad del 25 de diciembre.

Trump nominó a Powell durante su primer mandato y llegó a lamentarlo cuando Powell no impulsó la reducción de las tasas de interés al ritmo que deseaba.

Se considera que Hassett comparte estrechamente la visión de Trump sobre la economía, incluyendo la necesidad de reducir aún más las tasas de interés. El 20 de noviembre, declaró a Fox News que, si presidiera la Fed, “reduciría las tasas ahora mismo”, porque “los datos sugieren que deberíamos hacerlo”. Hassett también ha criticado al banco central por perder el control de la inflación tras la pandemia.

Los bonos del Tesoro subieron, empujando el rendimiento a 10 años por debajo del 4% por primera vez en un mes ante la noticia de que Hassett es uno de los favoritos para el puesto.

Bessent es quien ha dirigido el proceso de selección para reemplazar a Powell, entrevistando a casi una docena de candidatos que ahora se han reducido a cinco contendientes: Hassett; el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh; el actual gobernador del central, Christopher Waller; la vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, y Rick Rieder de BlackRock. El secretario del Tesoro señaló que las entrevistas con estos candidatos finalizarán esta semana.