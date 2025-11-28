Acuña-Silva Asociados Rechtsanwälte celebró 10 años
Acuña-Silva Asociados Rechtsanwälte, estudio jurídico boutique especializado en la instalación y asesoría legal de empresas filiales alemanas, austriacas y europeas en Chile, conmemoró su décimo aniversario.
“Hace 10 años nacimos como estudio de abogados con un propósito claro, ambicioso y con un solo foco: unir y conectar Alemania y Europa con Chile”, declaró Fernando Acuña Silva, socio fundador y director de Acuña-Silva Asociados Rechtsanwälte, enfatizando el objetivo fundacional que “con el paso del tiempo, no solo se ha mantenido, sino que se ha profundizado y expandido”.
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
