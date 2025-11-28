Acuña-Silva Asociados Rechtsanwälte celebró 10 años

Acuña-Silva Asociados Rechtsanwälte, estudio jurídico boutique especializado en la instalación y asesoría legal de empresas filiales alemanas, austriacas y europeas en Chile, conmemoró su décimo aniversario.

“Hace 10 años nacimos como estudio de abogados con un propósito claro, ambicioso y con un solo foco: unir y conectar Alemania y Europa con Chile”, declaró Fernando Acuña Silva, socio fundador y director de Acuña-Silva Asociados Rechtsanwälte, enfatizando el objetivo fundacional que “con el paso del tiempo, no solo se ha mantenido, sino que se ha profundizado y expandido”.