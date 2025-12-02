UBS y un triunfo de Kast: “No creo que el capital que salió vuelva en un 100% porque la mentalidad del chileno cambió”

Jerónimo Correa y Alejo Czerwonko, country manager de UBS Chile y director de inversiones para mercados emergentes. Foto: Julio Castro

A juicio de los ejecutivos, el inversionista irá donde existan oportunidades con buena rentabilidad, y ven espacio para ello en Chile, bajo un eventual Gobierno del republicano.

Latinoamérica hoy está lejos de ser una fuente de problemas para la banca internacional. Todo lo contrario, actualmente la región ofrece soluciones y contribuye al crecimiento mundial.

Ese es el análisis que hicieron a DF el director de inversiones para mercados emergentes de UBS, Alejo Czerwonko (AC), y el country manager del banco suizo en Chile, Jerónimo Correa (JC).

“Los países de Latinoamérica ahora entregan seguridad energética, seguridad alimentaria, y en el caso de Chile, particularmente tiene minerales críticos”, planteó Czerwonko.

Esta nueva posición de la región no solo responde a ventajas estructurales, sino también a un giro político hacia la derecha que, a su juicio, favorece el ambiente para hacer negocios e impulsar la inversión.

“Se están viendo en Latinoamérica gobiernos relativamente acordes o con filosofía parecida, lo que ayuda a que el proceso de inversión doméstica aumente, y lo estamos viendo en nuestros clientes”, afirmó Correa.

Czerwonko agregó una mirada más crítica hacia los últimos gobiernos en la región: “Los liderazgos latinoamericanos han sido pobrísimos en los últimos años. Y el inversionista internacional percibe que un cambio político podría traer liderazgos menos pobres”.

En este contexto, mencionaron giros relevantes en países como Ecuador, Argentina, Bolivia, El Salvador y, según las encuestas, próximamente podría ser Chile.

“Con el 16% de diferencia que tienen hoy los candidatos presidenciales, todos sabemos que las probabilidades de que gane el abanderado de la oposición, José Antonio Kast, son muy altas”, afirmó Correa.

- ¿Cómo se están comportando los clientes de UBS frente a la posibilidad de que sea Kast el próximo Presidente?

- JC: Los inversionistas no necesariamente van a sacar su posición internacional para llevarla a lo local si él es electo. Pero sí creemos que puede haber un capítulo onshore que tenga una preponderancia no menor en los próximos años ya que su Gobierno presenta una gran oportunidad para impulsar proyectos, en un país donde el cobre es la principal fuente de ingreso y ahorro. Además, que en el mercado del litio tenemos grandes reservas mundiales.

- ¿Cree que exista una repatriación de capitales tras una eventual victoria del candidato de la oposición?

- JC: No creo que el capital que salió vuelva en un 100%, porque la mentalidad del inversionista chileno cambió.

Hoy, estos inversionistas están enfocados en diversificar y van donde existan oportunidades atractivas. Si ve que puede tener buena rentabilidad en un país como Chile, lo va a hacer; pero si ve que puede tener una rentabilidad mucho mejor en otra jurisdicción, también lo hará.

- ¿Qué señales cree que puede dar el futuro Gobierno para que inversionistas vean oportunidades locales?

- JC: Todo lo relacionado con la permisología, es decir, permitir que los proyectos de grandes industrias puedan desarrollarse y aprobarse de forma más rápida. Junto con ello, la generación de nuevos empleos.

También influirá mucho el tema migratorio y la estabilidad en materia de seguridad, porque eso ayuda a que venga capital de afuera a invertir con tranquilidad.

- ¿El cliente de UBS tiene incertidumbre de invertir en Chile, entendiendo que el futuro Gobierno no tendrá mayoría en el Congreso?

- JC: No. Tenemos una política bastante centrista. Muchas veces las aprobaciones van por el proyecto más que por el color político.

La oposición no logró un gran resultado, pero hay una línea media cuyo rumbo aún no está claro. Sin embargo, es una línea media que sabe que fue electa con un discurso de fomento a la industria y al desarrollo de las economías de las regiones donde fueron votados. Tiene sentido que esos votos terminen apoyando proyectos más promercado y de desarrollo.

Los mercados en 2026

- ¿Qué es lo que se viene para los mercados en 2026?

- AC: Por el lado positivo se destaca el desarrollo global de la inteligencia artificial y condiciones de liquidez bastante generosas. Esto, porque la Reserva Federal de EEUU viene recortando tasas y lo más probable es que continúe.

Mientras que por el lado desafiante está la geopolítica, las políticas públicas erráticas en buena parte del mundo desarrollado y una inflación que sigue por encima del objetivo. Pero poniendo todo en la balanza, nuestra expectativa es de ver el vaso medio lleno.

- ¿Ve oportunidades en el mercado accionario?

- AC: Nuestra sugerencia es continuar agregando renta variable con la expectativa de que los mercados mantengan una tendencia alcista. Como referencia, tenemos un target para el S&P 500 de 7.700 puntos para diciembre de 2026 (actualmente en 8.823,53 puntos).

Creemos que EEUU tendrá un crecimiento de utilidades entre 7% y 8% anual; los mercados emergentes acompañarán con un rango cercano al 15% anual, mientras que Europa debería hacerlo cerca de un 5%.

Es clave reconocer que hay oportunidades en EEUU, pero también hay que tener un pie en acciones fuera de ese mercado. Esta diversificación geográfica en papeles es más importante que nunca.