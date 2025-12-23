Azul Azul: familia Schapira traspasa custodia de sus acciones a LarrainVial para venta de participación en la "U"
Cercanos al proceso no descartan que la operación se realice a través de la plaza bursátil.
Noticias destacadas
La familia Schapira, representada por Daniel Schapira y su hijo Eduardo, anunció a través de un comunicado que buscará vender su participación en Azul Azul, la concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile, luego de 12 años en la matriz del equipo.
El clan es el segundo mayor accionistas de la sociedad, con un 21,44%, superado por el fondo de inversión privado (FIP) Tactical Sport, gestionado por Sartor y del cual Michael Clark es dueño en su totalidad.
La familia Schapira ya comenzó con los preparativos para enajenar la participación. Este martes, anunció a través de un boletín a la Bolsa de Santiago que traspasó la custodia de las acciones a la corredora de LarrainVial. Desde 2013, mantenían directamente los papeles de Azul Azul, a través de su sociedad Inmobiliaria DSE Limitada.
En el documento, se valoró la participación de 9.580.891 acciones en $ 5.365 millones.
Quienes siguen de cerca la operación apuntaron a que esta se realizaría a través de la bolsa, y no descartaron un remate. Aunque cercanos a los Schapira señalaron que las acciones quedaron “disponibles para cualquier interesado, en condiciones que serán informadas oportunamente por los canales correspondientes”.
El quiebre
En su comunicado, la familia Schapira explicó que tomaron la decisión porque “la forma en que el Club ha sido administrado en los últimos años, junto con decisiones que no compartimos y cuyos resultados han sido evidentes tanto en lo deportivo como en lo institucional, ha generado en nosotros una profunda desilusión”.
“A ello se suman los malos ratos, la frustración sostenida que esta situación nos ha hecho vivir, y las desgastantes controversias y litigios que hemos tenido que afrontar, circunstancias que nos han llevado a concluir que nuestra permanencia como accionistas ya no resulta coherente con nuestras convicciones ni expectativas iniciales”, añadieron.
En tanto, reconocieron que “esta decisión implica asumir pérdidas económicas relevantes, las que estamos dispuestos a aceptar con tal de cerrar una etapa que, lejos de la ilusión con la que comenzamos, se ha transformado en una experiencia ingrata”.
Desde el ingreso del FIP Tactical Sport y Michael Clark, los Schapira se transformaron en el bloque opositor del grupo controlador. Relación que sumó mayores asperezas tras el estallido del Caso Sartor, por el que Clark fue multado con un monto histórico y recibió la sanción de inhabilidad de cargos en empresas reguladas por cinco años, ambas aún apelables en la sede judicial.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresarios arremeten contra propuesta de negociación ramal del Gobierno: “Lo que hace es dificultar aún más las contrataciones”
La presidenta de la multigremial, Susana Jiménez, dijo que "a estas alturas, es básicamente una señal política que tiene muy baja viabilidad de avanzar en el Congreso",
“El riesgo ya no es teórico. Estamos hablando de proyectos que pueden quedar construidos, pero no recepcionados”: abogado experto advierte por nuevo plan regulador de Antofagasta
Un dictamen de Contraloría que obligó a la Municipalidad de Iquique a invalidar más de 100 permisos ya otorgados, sentó un precedente . "Los planos deben cumplir las normas urbanísticas vigentes al momento de su tramitación final. Hoy hay proyectos en Antofagasta que no cumplen esa exigencia”, dice Rodrigo Andreucci.
Cenco Malls lanza la segunda edición de su desafío de innovación abierta CosmoLab
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 y está orientada a startups y scaleups que integren tecnología, sostenibilidad y digitalización para transformar la operación y la experiencia en centros comerciales de la región.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete