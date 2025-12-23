Dólar abre con nueva caída y mira de cerca los $ 900 luego que el rally del cobre rompe una marca sicológica sin precedentes
Los futuros del metal subían 0,7% a US$ 12.019 por tonelada (US$ 5,45 la libra), presionados por el nuevo debilitamiento del dólar global -un indicador de la divsa caía a mínimos desde octubre- y las disrupciones propias de la industria.
Noticias destacadas
El tipo de cambio chileno abrió con nuevas caídas este martes, ya que la depreciación global de la divisa y los nuevos máximos históricos del cobre están dando qué hablar en medio de la distensión que caracteriza la semana navideña.
La paridad local bajaba $ 2,6 hasta los $ 907 al inicio de las operaciones, según los datos de Bloomberg, tras cerrar ayer en mínimos desde octubre de 2024.
Ventas globales siguen afectando al billete verde: el dollar index -que compara al dólar con una canasta de seis comparables- caía 0,4% a 97,9 puntos, su menor nivel desde principios de octubre.
En tanto, el cobre superó la marca sicológica sin precedentes de US$ 12 mil por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres. A esta hora los futuros del metal subían 0,7% a US$ 12.019 (US$ 5,45 la libra), presionados por el nuevo debilitamiento del dólar global y las disrupciones propias de la industria.
A las 10:30 (horas de Chile) se publicará la segunda estimación del PIB del tercer trimestre estadounidense, para el que se espera ver una cierta desaceleración de la actividad, aunque todavía robusta, y ciertos componentes inflacionarios podrían repuntar.
Dado que el jueves es el feriado de Navidad, la semana ya está dando muestras de que muchos traders están alejados de las pantallas, con montos transados por debajo del promedio en los principales mercados.
