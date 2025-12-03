Los Solari de la Zofri y el momento actual de la zona franca: “La marca ya no existe en el ADN de las nuevas generaciones"

Con un apellido que se ha convertido en un ícono del retail chileno, advierten que no tienen ninguna relación con los accionistas de Falabella. Sin embargo, este clan familiar también es una potencia en el negocio de importación y comercialización en el norte del país.

Conforman un exitoso grupo familiar de apellido Solari, dedicado desde hace años al retail. Y al igual que Reinaldo Solari Magnasco, son oriundos de Iquique. Sin embargo, no tienen ningún parentesco con el fallecido patriarca del clan que hoy está entre los principales accionistas de Falabella.

Aún así, en su propia escala regional, los Solari Prieto son una potencia a tener en cuenta en la industria minorista del norte de Chile.

Hace un cuarto de siglo, Leonardo Solari Alcota y su esposa Daisy Prieto fundaron St. Patrick respaldados por décadas de experiencia en el sistema franco, donde él fue uno de los pioneros, liderando General Supply desde 1976. Esa base les permitió consolidarse como un actor clave en el negocio de importación y comercialización de lentes, electrónica y línea blanca.

Tras comenzar con sólo dos módulos en la Zofri -el 34 y el 36-, se expandieron rápidamente y hoy cuentan con 14 tiendas distribuidas por todo el Mall Zofri, a través de las cuales comercializan licores, perfumes, electrodomésticos y gafas, entre otros productos.

Ahora, su hija Carolina, representa a la generación de recambio, y como subgerente y brand manager de las líneas de gafas, lidera la modernización del negocio a través de locales conceptuales centrados en la experiencia de compra, con marcas globales como Ray-Ban, LG, Samsung y Pioneer. "Siempre he querido dar una continuidad a la empresa. Puedo decir que más que un trabajo, me apasiona mi desempeño".

Sin embargo, tras décadas de relación con el sistema franco, la ejecutiva ahora plantea una dura advertencia sobre el futuro del ecosistema comercial: “La marca Zofri ya no existe en el ADN de las nuevas generaciones”.

- ¿Cuál es su visión de la situación actual de la zona franca?

- La actual administración ha apuntado a una visión más macro comercialmente, intentando fortalecer el comercio exterior. Pero lo ha hecho sin mejorar la infraestructura de un recinto amurallado con falencias en baños, indicaciones, zonas de descanso piletas para beber agua. El que no viene en auto al recinto amurallado, no logra transitar por todas las manzanas porque no contamos con carros de acercamiento. Todo eso hace que la experiencia de los clientes mayoristas no sea la mejor.

El recinto creció bastante, pero no se preocuparon de los clientes. La Zofri debe renacer. La marca Zofri ya no existe en el ADN de las nuevas generaciones, los nacidos después de 2000. Por eso que hoy debemos ir por los clientes nacionales y locales a traerlos de "la mano”.

- ¿Cómo se llegó a esta situación?

- La administración dejó decaer la marca disminuyendo su presencia en el país, enfocándose en mejorar la experiencia del cliente dentro del mall, pero sin lograr atraer al público. No contamos con señaléticas en la entrada de la ciudad para llegar a la Zofri. La entrada a los estacionamientos del mall está muy mal señalizada, lo que hace que los clientes intenten entrar por las puertas del recinto amurallado.

Falta publicidad en los terminales de buses, paraderos de taxis, aeropuerto, hoteles y en el resto del país y uno de los principales causantes de la decadencia de Zofri son sus tarifas para funcionar en el sistema franco. Lamentablemente, los altos costos llegan a nuestros clientes finales y es lo que ha provocado que hoy Zofri no sea atractiva para adquirir productos buenos, bonitos, novedosos y económicos. Aún se pueden encontrar buenas ofertas en ciertos productos, pero es la minoría. Además de la incertidumbre que existe en todos los usuarios por el término de la concesión, el 20 de agosto de 2030.

- ¿Cómo se ha adaptado St. Patrick a los cambios en la zona franca?

- Desde el año que fue fundada la empresa hemos enfrentado cambios en el comercio y nos hemos ido adaptando. Durante muchos años, nuestros principales clientes fueron argentinos y bolivianos. Pero esos países comenzaron a decaer, lo que nos hizo modificar nuestra estrategia para atraer público regional y nacional, enfocándonos con más energía en la venta minorista. Luego tuvimos que enfrentar una pandemia donde predominó la venta a través de nuestra página web y redes sociales, sistemas que nunca antes habíamos utilizado como canal de venta. Al potenciar la venta al detalle, comenzamos a estimular el comercio local e internacional, fomentando el crecimiento de emprendedores con la compra de nuestros productos.

- ¿Y qué están haciendo ahora para mantener el crecimiento?

- Desde este año comenzamos con la renovación de nuestros puntos de venta para darle a nuestros clientes una mejor experiencia de compra. Cada línea tiene su espacio, donde puede encontrar todas nuestras marcas de gafas, accesorios de cuero argentino, línea blanca, refrigeradores, cocinas, microondas, aire acondicionado y ventiladores, lo que aumenta la satisfacción del cliente.

- ¿Cómo es el consumidor en el norte de Chile?

- Clasifico a nuestros como heterogéneos, ya que varían en sus necesidades, preferencias, comportamientos y características. Reconocerlos es crucial para nosotros, porque el enfoque de marketing único no es efectivo. Por eso se debe segmentar el mercado en grupos más pequeños y homogéneos.

- ¿Cómo ha sido su experiencia como mujer liderando en Zofri?

- La dinámica de la mujer ha ido cambiando con los años, ya que siempre se le adjudicó el cuidado familiar, razón principal por la cual se veía afectada su participación en puestos de alta jerarquía. Hoy podemos decir que la incorporación de las mujeres a cargo de liderazgo se ha incrementado en Zofri. Mi experiencia en el liderazgo se fue dando con los años. El líder no se impone, se gana. No ha sido una posición de autoridad.