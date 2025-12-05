Click acá para ir directamente al contenido
Colapso total en la Zofri: migración a nueva plataforma de visado electrónico provoca millonarias pérdidas en mes más importante del año para el comercio

La incorporación de cerca de 900 nuevas empresas al sistema desató fallas críticas. El rechazo de trámites derivó en demoras de facturación y la retención de mercancías, con mayores costos de almacenamiento, largas filas de camiones en los patios de carga y una paralización de la cadena de suministro. Desde Zofri S.A. decidieron volver al sistema original mientras buscan una solución definitiva.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2025 a las 17:05 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte ZOFRI empresas Aduana
