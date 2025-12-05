Colapso total en la Zofri: migración a nueva plataforma de visado electrónico provoca millonarias pérdidas en mes más importante del año para el comercio
La incorporación de cerca de 900 nuevas empresas al sistema desató fallas críticas. El rechazo de trámites derivó en demoras de facturación y la retención de mercancías, con mayores costos de almacenamiento, largas filas de camiones en los patios de carga y una paralización de la cadena de suministro. Desde Zofri S.A. decidieron volver al sistema original mientras buscan una solución definitiva.
La implementación de la nueva normativa aduanera, que entró en vigencia el 1 de diciembre y que exige la legalización electrónica de todos los documentos de salida de mercancías, derivó en una crisis operativa en la Zona Franca de Iquique (Zofri).
Del universo de alrededor de 2 mil usuarios, unos 1.100 ya operaban bajo el sistema; sin embargo, la incorporación de cerca de 900 empresas adicionales en los primeros días de diciembre elevó de manera abrupta la carga del sistema de visado electrónico, provocando intermitencias, rechazo de trámites y la paralización de diversas operaciones comerciales.
Usuarios del sistema reportaron haber sufrido pérdidas, demoras en facturación, visación, y stocks inmovilizados.
“Siempre hemos tenido la mejor disposición para adaptarnos a los cambios, pero con esta nueva normativa quedó claro que se tomaron malas decisiones, sin un estudio acabado de todas las variables. La implementación fue deficiente y el colapso del sistema lo demuestra; nadie se hace cargo", se quejó Carlos Lantadilla, usuario de Zofri y dueño de C&S Music. "Aduanas decide unilateralmente, sin entender la cadena de distribución, lo que nos genera problemas, sobrecostos y un retroceso. El sistema debutó el 1 de diciembre y fue un total desastre: varios días sin poder operar en el mes más movido del año, con pérdidas millonarias por no poder ingresar productos, facturar ni despachar. Además, la documentación se multiplicó de cuatro a más de doce hojas".
En tanto, Luis García, también usuario de Zofri, lamentó que el nuevo sistema, "que se diseñó para agilizar los procesos, ha resultado ser inoperable desde su puesta en marcha. Ha causado demoras críticas, ha paralizado la cadena de suministro y nos ha generado pérdidas económicas directas e inmediatas. El visado simplemente no funciona: no logra completar de manera consistente los documentos Z y, cuando lo hace, muchas veces entrega resultados erróneos o inválidos, obligándonos a repetir todo". El empresario y dueño de Neumanor explicó que "debido a que no podemos retirar la carga en el día, queda retenida en aeropuerto o puerto, y estamos incurriendo en costos de almacenamiento y demoras exorbitantes. En nuestro caso, el sistema nos impidió retirar una carga crítica del aeropuerto, y tuvimos que asumir un gasto irrecuperable de US$ 2.100. Esto se está repitiendo todos los días en decenas de empresas.”
Raúl Chavéz, administrador de Balfer, agrega que “esta semana fue compleja para todos los que operamos en el sistema Franco; estuvimos sin poder operar, con clientes reclamando y nadie dando la cara, ni Aduana ni Zofri S.A. Toda la cadena logística estaba interrumpida por enrolar a 904 usuarios de una vez, y no entiendo cómo pudo pasar, menos en diciembre, el mes con mayor flujo. Las zonas primarias seguían operando, generando almacenajes millonarios porque no podíamos retirar cargas, y la fila de camiones era gigante. Hoy recién se empieza a normalizar, pero este problema causó pérdidas millonarias a la mayoría de los usuarios. Lo peor es que nadie sabe lo que pasó. Aduana no entregó ningún comunicado. Quedan preguntas, como cómo volverán a enrolar a estas 904 empresas sin que el sistema colapse de nuevo, más aún cuando en febrero se sumarán otros documentos. Estos cambios son para mejor, pero deben hacerse de forma correcta y responsable”.
La situación tensó a todo el ecosistema logístico-comercial de Zofri, particularmente en un período crítico del año. Según las asociaciones gremiales, varias transacciones quedaron congeladas y se acumuló mercancía que no pudo salir por fallas del Sistema de Visación Electrónica (SVE), un sistema tripartito que también involucra al Servicio de Impuestos Internos y que, en este caso, no logró absorber la demanda.
El gremio de usuarios apuntó a problemas de diseño e implementación. “La migración se realizó sin la debida planificación entre Zofri S.A. y Aduanas y sin medir los niveles de saturación del software. No hubo una metodología de pruebas rigurosa. Los errores congelaron transacciones por millones de dólares”, sostuvo Darío Blanco, gerente de la Asociación de Usuarios Zofri A.G. Agregó que sorprende “la desidia y falta de prolijidad”, considerando que la inversión acumulada en plataformas de procesamiento de datos en la zona franca supera los $ 6 mil millones en los últimos 25 años.
Qué dice Zofri
Ante el colapso del sistema, Zofri S.A. informó a través de un comunicado a sus usuarios, que decidió revertir la incorporación del grupo de 900 empresas al nuevo esquema y devolverlas temporalmente al sistema original, con el objetivo de mantener la continuidad operativa. Explicó además que las dificultades registradas en el SVE estuvieron asociadas a la incorporación del último grupo de empresas a la sección Legalizar Documentos de Salida, lo que generó la interrupción del servicio. La administradora añadió que continúa trabajando en una solución definitiva que permita reprogramar la implementación de la Nueva Normativa Aduanera, cuya nueva planificación será informada oportunamente.
