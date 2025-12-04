Click acá para ir directamente al contenido
Exdueños vuelven a Banmédica pero como actores secundarios: ¿quiénes son los aportantes de los fondos que se quedan con el holding?

Private Equity VII es el vehículo a través del cual Patria Investment invertirá en el grupo de salud. Hasta ahora se sabe que dentro de ese vehículo irán coinversionistas, Linzor y el fondo Moneda PIPE. En este último figuran como aportantes Grupo Penta, Consorcio y Confuturo.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Jueves 4 de diciembre de 2025 a las 18:05 hrs.

BANMEDICA Penta Consorcio Francisco Noguera
