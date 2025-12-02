Runway, la startup fundada por chilenos que se abrió camino en Hollywood, lanza su nuevo modelo de generación de video con IA

Uno de sus fundadores, Alejandro Matamala, afirmó que Gen-4.5, marca “un salto relevante en calidad, control y realismo físico” para crear personajes, entornos hasta escenas completas.

Ocho meses de presentar la cuarta familia de su modelo de generación de videos con inteligencia artificial (IA), este lunes Runway lanzó una actualización de este sistema. Se trata de Gen-4.5, el modelo más avanzado que ha desarrollado hasta ahora.

La empresa unicornio –valorizada en más de US$ 1.000 millones- fue fundada en Estados Unidos por los chilenos Cristóbal Valenzuela y Alejandro Matamala, junto al griego Anastasis Germandinis, para investigar y desarrollar modelos de IA generativa, principalmente para las industrias del entretenimiento y de la publicidad, cautivando a grandes estudios de Hollywood para crear personajes, entornos, escenas hasta películas completas.

En su blog, Runway señaló que Gen-4.5 alcanzó 1.247 puntos Elo en el Artificial Analysis Text-to-Video Benchmark -por sobre los de Google y OpenAI-, un sistema de evaluación independiente que compara modelos de generación de video mediante análisis ciego y directos entre pares. Esta medición considera dimensiones como calidad visual, coherencia temporal, adherencia a las instrucciones y realismo físico.

En entrevista con DF, Matamala explicó que Gen-4.5 “marca un salto relevante en calidad, control y realismo físico”. “Tiene mucho mejor fidelidad y consistencia visual, pero lo más importante es que entiende mucho mejor y con más precisión los conceptos físicos. Los objetos se mueven con mucha más precisión: entienden el momento, la fuerza y las cosas asociadas a su entorno”, dijo.

La misión de Runway, como lo han declarado, es lograr simular el mundo en su totalidad, un concepto que hace referencia a generar sistemas capaces de representar no solo imágenes o píxeles, sino entornos completos. Según Matamala, con este modelo están “más cerca” de cumplir ese objetivo, pero que “vienen más cosas” que podrían acercarlos aún más.

Desafíos

Pese a los avances, en su blog Runway reconoce que el modelo tiene ciertas limitaciones propias de la generación de video con IA, como fallas de causalidad (efectos que ocurren antes de las causas), problemas de permanencia de objetos y un “sesgo al éxito” en acciones que suelen salir bien incluso cuando no deberían.

La compañía dijo que estos desafíos son clave para el desarrollo de entornos completos más precisos y que ya trabajan en nuevas técnicas para abordarlos.

Runway no solo ha cerrado alianzas con estudios como Lionsgate y la chilena Fabula, también ha explorado nuevos casos de uso de sus modelos de IA, como aplicaciones para ayudar a compañías de robótica a simular entornos y acelerar sus desarrollos, o con empresas de vehículos autónomos para entrenar sus sistemas. Incluso, este año estrenaron su propia plataforma de videojuegos impulsados por esta tecnología.