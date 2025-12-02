Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Innovación y Startups
Innovación y Startups

Runway, la startup fundada por chilenos que se abrió camino en Hollywood, lanza su nuevo modelo de generación de video con IA

Uno de sus fundadores, Alejandro Matamala, afirmó que Gen-4.5, marca “un salto relevante en calidad, control y realismo físico” para crear personajes, entornos hasta escenas completas.

Por: Renato Olmos

Publicado: Martes 2 de diciembre de 2025 a las 12:47 hrs.

Startups emprendimiento Inteligencia Artificial IA Renato Olmos
<p>Capturas de los videos que puede generar el nuevo modelo de IA de Runway.</p>

Capturas de los videos que puede generar el nuevo modelo de IA de Runway.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Megaproyecto de amoníaco verde por US$ 11 mil millones pide suspender trámite ambiental hasta marzo de 2026
2
Empresas

Patria Investments selló el negocio del año: la jugada maestra de la brasileña para quedarse con Banmédica
3
Empresas

La reactivación de Linzor en Chile y los miles de millones para inversión de la dueña de Moneda
4
Internacional

Financial Times sobre José Antonio Kast: El candidato de línea dura que quiere que Chile vuelva a ser grande
5
Empresas

Gerente general de filial de Grupo Patio aterriza en Capital Advisor y Jaime Munita toma el relevo en la compañía
6
Mercados

AFP siguen elevando su apuesta por Latam Airlines y alcanzan el 18,56% de la propiedad de la aerolínea
7
Mercados

El fondo A anota resultados reales negativos en noviembre y rompe racha alcista conjunta de los multifondos
8
Mercados

¿Por qué no paran de subir las transacciones de dólares en Chile? Extranjeros llevan la batuta de cara a la segunda vuelta
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete